İşte sosyete ve iş dünyasının ayrılsa da beraber kalan isimleri

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HT Kulüp’te yer alan habere göre, sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce boşandıkları eşleriyle hâlâ görüşüyorlar. Ne kadar tatsızlık yaşanırsa yaşansın, yaşananların üzerine bir sünger çeken ünlü isimler, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Çocuklarının doğum günü, nişan, evlilik gibi özel günlerinde boşandığı eşleriyle bir araya gelen sosyete ve iş dünyasının temsilcileri, eski eşleriyle dost olabilmeyi başardılar. İşte size yıllar önce boşanmalarına rağmen çocuklarının hatrına hâlâ görüşenler...