İşte sosyete ve iş dünyasının ayrılsa da beraber kalan isimleri

HT Kulüp’te yer alan habere göre, sosyete ve iş dünyasının ünlü isimleri, yıllar önce boşandıkları eşleriyle hâlâ görüşüyorlar. Ne kadar tatsızlık yaşanırsa yaşansın, yaşananların üzerine bir sünger çeken ünlü isimler, çocukları için zaman zaman bir araya geliyor. Çocuklarının doğum günü, nişan, evlilik gibi özel günlerinde boşandığı eşleriyle bir araya gelen sosyete ve iş dünyasının temsilcileri, eski eşleriyle dost olabilmeyi başardılar. İşte size yıllar önce boşanmalarına rağmen çocuklarının hatrına hâlâ görüşenler...
Suzan Şen - Nedim Keçeli
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün efsanevi başkanlarından Ali Şen’in kızı Suzan Şen, Nedim Keçeli ile 9 yıl evli kaldı. 2003 yılında evlilikleri biten ikili, şimdi iki iyi dost. Şen ile Keçeli’nin Melisa adında bir kızları var.
Alara Koçibey - Cem Uzan
Fransa’da kaçak olarak yaşayan işadamı Cem Uzan ile Alara Koçibey, bir buçuk yıl süren boşanma davalarının ardından 2011’de yollarını ayırdı. Paris’te firari hayat yaşayan Cem Uzan’la görüşen Alara Koçibey, sık sık çocukları Yasemin Paris ve Renç Emre’yi Paris’e babalarının yanına götürüyor.
Ahu Kerimoğlu - Ünal Aysal
HT Kulüp’e verdiği bir röportajda “Bayramlarda eski eşimin elini öperim’’ diyen Ahu Aysal, eski eşi Ünal Aysal’la hayatının her alanında bir arada. En iyi dostunun eski eşi Ünal Aysal olduğunu söyleyen Ahu Hanım, Ünal Aysal’la üniversitede okurken evlenmiş.
Bilgün Sazak - Cem Boyner
Boşansalar da hâlâ görüşen Cem Boyner ile Bilgün Sazak’ın 1992’de evlilikleri sona erdi. İkiz kızları Elif ve Ayşe Boyner sayesinde birbirlerinden kopmayan Sazak ve Boyner kötü günde birbirlerinin yanındalar.
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