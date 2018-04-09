İstanbul’da kendi SGK kayıtlarını komşuları için kullandırtan İ.-Ö. S. çifti “soybağını değiştirmek” suçundan hapis cezasına çarptırıldı.



Sabah'tan Osman Asiltürk'ün haberine göre, İstanbul Bağcılar'da İ.-Ö. S. çifti, kocası çalışmadığı için sigortası olmayan hamile komşusu D. B.'ye doğum sırasında yardımcı olmak istedi. D. B., sağlık kontrollerini Ö. S.'nin SGK kaydından yapıyordu. B. 2008'de özel hastanede S.'nin sağlık karnesini kullanarak doğum yaptı. Hastane, komşunun çocuğunu Ö. S.'ye teslim etti. Bebeği almak istemeyen kadın, gerçeği anlattı. Hastane de skandal bir yol gösterdi: Plana göre hastane bebeği öldü gösterecek, S. de köyünün muhtarını arayıp kâğıt üstünde ölen bebeği kendi kütüğünden düşürecekti. Köy muhtarı teklifi reddetti.

GERÇEK ANNE BERAAT ETTİ

Bu sırada gerçek anne baba E.-D. B. çifti, Bağcılar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurup evde doğum olduğunu beyan ederek "Nisanur" bebeği kendi üzerlerine kaydetti. Bebek iki ailenin üzerine göründü. Kocasının bu iş için para aldığını ileri süren Ö. S. ile eşinin arası açıldı. Hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı çıkan İ. S. evsiz kaldı, ağabeyinin yanına sığındı. Son olarak karısının boşanma davası açacağını öğrenince de "Canımdan bezdim" diyerek 18 Nisan 2014'te savcılığa eşi, komşu çift ve hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. İsmi geçenler hakkında "soybağını değiştirmek"ten dava açıldı. Her sanık için 3 yıla kadar hapis istendi. 4 yıl süren yargılamanın ardından gerçek anne beraat etti. S. çifti ise 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İyi hal indirimi uygulanarak 10 aya düşürülen çiftin cezası ertelendi.

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