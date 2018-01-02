Söz, Star Tv'de yayınlanan ve yapımcılığını TIMS&B'nin üstlendiği senaryosunu Ethem Özışık'ın yazdığı, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın yaptığı, başrollerini Tolga Sarıtaş, Serhat Kılıç, Mehmet Özgür, Aybüke Pusat, Nihat Altınkaya, Eren Vurdem, Nül Günal ve İlayda Ildır'ın paylaştığı Söz 28. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Söz 28. bölüm fragmanı ve son bölüm özeti...

SÖZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Söz dizisi 28. bölüm fragmanı yayıncı kuruluş tarafından yayınlandı. İşte Söz 28. bölüm fragmanı;

Söz dizisi 28. yeni bölümü ile 8 Ocak Pazartesi 20:00'de Star Tv'de!

SÖZ 27. BÖLÜM ÖZETİ

F16’ların hedefinde Hatice’yi bulan Yavuz zor bir karar vermek zorundadır. Diğer tarafta ise TİM sınır kapısına yaklaşan intihar bombacılarını etkisiz hale getirmek için büyük bir risk alacaktır.



Tüm bunlar olurken mühendis Yücel Ertürk Büyükelçinin adamları tarafından kaçırılır. Uçaklarımızın kontrolüne sızmayı amaçlayan Büyükelçi, Çolak için güvenli bir yol hazırlamaya çalışmaktadır. Çolak ise topladığı yüzlerce adamıyla sınırı geçmek için hazırlık yapmaktadır.

Yücel Ertürk’ü kurtarmak için yola çıkan Yavuz ve Tim, Çolak’ın yarattığı tehdidi önlemek için zamana karşı mücadele verecektir. Yavuz ise operasyonunun sonunda hiç beklemediği bir gerçekle yüzleşecektir.

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Söz 28. bölüm

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