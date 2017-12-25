SÜRPRİZ KARAKTERE HAYAT VERECEK



Her pazartesi izleyenleri ekran başına kilitleyen ‘Söz' dizisinde Burak Çelik sürpriz bir karakterle seyirciyle buluşacak.



Dizinin pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünde Burak Çelik, ‘Selim’ karakterine hayat verecek.

Heyecan ve aksiyonunu biran olsun eksik olmayacağı yeni bölümde ‘Selim’ ile gizemli bir görevin içine giren 'Eylem'in yolları kesişecek.

Burak Çelik