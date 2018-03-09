6 yaşındaki çocukların evlenebileceği, asansörde kadın ve erkeğin yalnız kalmaması, yoğun bakımlarda yatan hastaların cinsiyetlerine göre ayrılması yönünde din adına yapılan açıklamalar, toplumda bir süredir tepkilere neden oluyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan son AK Parti Merkez Yürütme Kurulu’nda konu gündeme gelmiş, Erdoğan, toplumun kafasını karıştıran, ayrıştırmaya yönelik, tahrik edici beyanatlar ile ilgili olarak Din İşleri Yüksek Kurulu’nun inisiyatif alması gerektiğini söylemişti.
TOPLUM DOĞRUSU HAKKINDA BİLGİLENDİRİLECEK
Bu sözler üzerine, Diyanet’ten sorumlu olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş ile görüştü. Bozdağ, Erdoğan’ın konuyla ilgili talimatlarını Erbaş ve Keleş’e ileterek, Din İşleri Yüksek Kurulu’dan daha etkin olmasını istedi.
Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre Bozdağ’ın görüşmelerinden, bu konuyla ilgili eylem planı hazırlanması kararı çıktı. Hazırlanacak eylem planı çerçevesinde, başkanlık sözde ilahiyatçılar tarafından yapılan açıklamalar konusunda daha aktif olacak, halkı doğru bilgilendirecek mekanizmaları harekete geçirecek. Diyanet ile birlikte Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri çalışma yürütecek. Halka en hızlı şekilde sahih bilgiyi verebilmek için sosyal medya kanalları etkin olarak kullanılacak. Toplumu ayrıştıran, infial yaratan açıklamalar ya da ifadeler yayılma imkânı bulmadan doğrusu hakkında toplum bilgilendirilecek.
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