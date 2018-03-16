Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının toplam 20 bin öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla sözleşmeli öğretmenlik alımına başvuru yapan öğretmen adayları, sözlü mülakat yerlerini merak ediyor. MEB ise sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerlerinin açıklanacağı tarihi 16 Mart olarak duyurmuştu. Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri belli oldu mu? İşte sözleşmeli öğretmenlik sözlü mülakat yerleri ile ilgili merak edilenler...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımladığı duyuruda, başvurusunu gerçekleştiren adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilanının 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirilmişti. Başvurularını gerçekleştiren adaylar, heyecanla sözlü mülakat sınavına katılacakları yeri bekliyor. Fakat sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri henüz açıklanmadı. MEB tarafından mülakat yerleri açıklandığı an haberimizden öğrenebilirsiniz.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10 - KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan içi n en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, ö zgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecek

Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecek.

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