SpaceX'in son canlı yayını olan Falcon 9 fırlatma görüntülerini dikkatli izleyenler, yayın esnasında tufah bir kesilme olduğunu muhakkak fark etmişlerdir. O kesintinin arkasında 26 yıllık bir yasa var.

1992 yılında yasalaşan ve ulusal güvenlik endişeleriyle geçirilen kanuna göre şirketlerin doğrudan uzaydan yayın yapması yasak. SpaceX, kanuna uymak için videoyu kısa tuttu. Yasanın uygulanıp uygulanmadığından ise Ulusal Okyanus ve Atmosfer

Dairesi (NOAA) sorumlu.

Söz konusu yayın 10 iridyum uydusunun yörüngeye taşıyan Falcon 9 roketinin fırlatılmasıyla ilgiliydi ve yayın Space X'in NOAA'dan izin alamaması nedeniyle kalkıştan yaklaşık 10 dakika sonra kesilmişti. NOAA da gelişmeyi doğruladı.

"Ulusal ve Ticari Uzay Programı Yasası, yörüngeden Dünya görüntüsü alma kapasitesi olan şirketler için ticari lisans almayı gerektiriyor." denilen açıklamada NOAA, Space X'in lisansı aldığını ancak fırlatmalarda tüm lisanslar için ulusal güvenliği korumanın yaygın bir uygulama olduğu belirtildi.

SpaceX mühendisi Michael Hammersley de ikinci safhadaki yayını NOAA'nın isteği üzerine sonlandırmak zorunda kaldıklarını belirtmişti.

Uzaktan algılama sistemi kullanılan durumlarda NOAA'ya izin için başvuru yapılması gerekiyor ancakl SpaceX'in fırlatmadan 4 gün önce başvuru yaptığı, NOAA'nın ise ulusal güvenlik riski olup olmadığını tespit edebilmek için 120 güne ihtiyacı olduğu belirtiliyor