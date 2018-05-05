Sparta Rotterdam - Heracles Almelo rakamlar

Sparta Rotterdam ve Heracles Almelo, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Hollanda Eredivisie maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 15:30. Maç öncesi Sparta Rotterdam 27 puanla 17. sırada, Heracles Almelo 39 puanla 11. sırada bulunuyor. Sparta Rotterdam, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Heracles Almelo son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 464 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sparta Rotterdam kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.30, Heracles Almelo sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 2.50, üst 1.25 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Sparta Rotterdam son hafta oynanan Go Ahead Eagles maçında 1-3 kazandı.

Heracles Almelo, Feyenoord karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 2 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Sparta Rotterdam, 19 gol attı ve 31 gol yedi.

Heracles Almelo ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Heracles Almelo, 16 gol atarken 37 gol yedi.