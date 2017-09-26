Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Rusya temsilcisi Spartak Moskova, evinde İngiliz devi Liverpool'u ağırlıyor. Peki Spartak Moskova - Liverpool maçı hangi kanalda, saat kaçta?
SPARTAK MOSKOVA - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Otkrytie Arena'da oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak. Turpin'in yardımcılığını Nicolas Danos ve Cyril Gringore yapacak. Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak olan mücadeleyi Türkiye'de yayınlayan kanal bulunmuyor.
- İki takım şimdiye kadar 4 kere karşılaştı.
- Aralarındaki 4 maçtan iki takım da 2'şer galibiyetle ayrıldı.
- Son maç 22 Ekim 2002 tarihinde Rusya'da oynandı ve Liverpool deplasmanda 3-1 kazandı.
- İki takım arasındaki en farklı galibiyet Liverpool'un 5-0 kazandığı maçta gerçekleşti.
- Spartak Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 36 maçın yalnızca 1'ini kazanabildi.
- Spartak Moskova, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son 11 maçta da gol yedi.
- Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde son 6 maçta galibiyet alamadı.
- Spartak Moskova, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 8 gol attı, kalesinde 5 gol gördü.
- Liverpool, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 5 maçta 6 gol attı, kalesinde 12 gol gördü.
- Spartak Moskova'nın Avrupa'da en golcü oyuncusu 1 gol ile Aleksandr Samedov.
- Liverpool'un golcüleri arasında ise 2'şer golle Roberto Firmino, Emre Can ve Mohamed Salah.
SON MAÇ KADROLARI
Spartak Moskova: Artem Rebrov, Dmitri Kombarov, Ilya Kutepov, Andrei Eshchenko, Salvatore Boccetti, Georgi Dzhikiya, Mario Pasalic, Quincy Promes, Denis Glushakov, Fernando, Luiz Adriano
Liverpool: Loris Karius, Joe Gomez, Dejan Lovren, Joel Matip, Alberto Moreno, Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino, Sadio Mane
- spartak moskova
- LİVERPOOL
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