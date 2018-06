53 | 156

Fatih Terim, İngilizce düzenliği basın toplantısında "But what can i do sometimes, its the football, that's the football. But anyway now in the tabela (Türkçe tabela) we have to seen the situation. Now we second position and one point more. I dont want see the back i want to see the front..." ( Bazen ne yapabilirim ki... Bu futbol. Her ne olursa olsun tabelada durumu görüyoruz. Bir puan ileride ve ikinci sıradayız. Artık geriyi görmek istemiyorum. İleriyi görmek istiyorum.)diye konuştu...