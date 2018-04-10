İlk iki takımın doğrudan Spor Toto Süper Lig'e yükseleceği 1. Lig'de son 4 hafta öncesinde ligi ilk 2'de bitirme mücadelesinin yanı sıra play-off ve lige tutunma heyecanı artarak devam ediyor.

30. hafta mücadelelerinin tamamlandığı Spor Toto 1. Lig'de sezon sonu ilk 2 takım, doğrudan adını Süper Lig'e yazdıracak. İlk 2'yi takip eden 4 ekibin play-off oynayacağı Spor Toto 1. Lig'de son 3 takım da TFF 2. Lig'e düşecek.

Son 4 haftaya Çaykur Rizespor'un 59 puanla lider girdiği 1. Lig'de Karadeniz temsilcisini 56 puanla Ümraniyespor ve 55 puana sahip MKE Ankaragücü takip ediyor. Bu 3 takımın ilk 2 için daha avantajlı olduğu ligde 31. haftada 14 Nisan Cumartesi günü oynanacak Ümraniyespor-MKE Ankaragücü karşılaşması, ilk 2 için çok büyük öneme sahip.

Ligde 50'şer puana sahip Gazişehir Gaziantep ve Boluspor'un yanı sıra 49 puanlı Altınordu da play-off barajında yer alan diğer ekipler. 6'ncı sıradaki Altınordu'yu 4 puan geriden takip eden Balıkesirspor Baltok, 44 puanlı Tetiş Yapı Elazığspor ile 43'er puana sahip Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile İstanbulspor, rakiplerinin puan kaybını bekleyip kendilerine ilk 6'da yer arayacak.

Ligde ilk 6 sırada yer alan takımların kalan maç programları şöyle:

Çaykur Rizespor (59): Denizlispor (D), Akın Çorap Giresunspor, Ümraniyespor (D), Gazişehir Gaziantep

Ümraniyespor (56): MKE Ankaragücü, Balıkesirspor Baltok (D), Çaykur Rizespor, Samsunspor (D)

MKE Ankaragücü (55): Ümraniyespor (D), Gazişehir Gaziantep, Grandmedical Manisaspor (D), Adana Demirspor

Gazişehir Gaziantep (50): Altınordu, MKE Ankaragücü (D), Balıkesirspor Baltok, Çaykur Rizespor (D)

Boluspor (50): Adanaspor (D), İstanbulspor, Eskişehirspor (D), Denizlispor

Altınordu (49): Gazişehir Gaziantep (D), Grandmedical Manisaspor, Adana Demirspor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor

DÜŞME HATTI

Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un daha önce veda ettiği ligden düşecek 3. ekip, son 4 haftada belli olacak.

Ligde 34 puanla 14. sırada bulunan Samsunspor, 15. durumdaki 33 puana sahip Denizlispor ve 16. basamakta yer alan 31 puanlı Eskişehirspor, düşme korkusunu daha fazla yaşayan ekipler konumunda. Bu 3 takımın önünde 37 puanlı Adana Demirspor ve 38 puana sahip Akın Çorap Giresunspor bulunuyor.

Ligde 15 Nisan Pazar günkü Eskişehirspor-Samsunspor maçı, lige tutunma mücadelesinde önemli bir karşılaşma olacak. 32'nci haftada ise Samsunspor-Denizlispor maçı oynanacak. Düşmeme mücadelesini sürdüren 3 ekibin kalan maçları şöyle:

Samsunspor (34): Eskişehirspor (D), Denizlispor, Akın Çorap Giresunspor (D), Ümraniyespor

Denizlispor (33): Çaykur Rizespor, Samsunspor (D), Gaziantepspor, Boluspor (D)

Eskişehirspor (31): Samsunspor, Gaziantepspor (D), Boluspor, Adanaspor (D)