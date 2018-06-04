Halil Özer: Fenerbahçe camiası değişime karar verdi. Doğru olana karar verdi. Keşke Aziz Yıldırım seçime girmeyip Ali Koç'un yanında yer alsaydı, böylesine bir hezimetle karşılaşmasaydı. Ama Fenerbahçe camiası sayın Aziz Yıldırım'ın hakkını yine de verecektir.
"Zaten Ali Koç da bunu söyledi. Ali Koç'un son konuşması bir efsaneydi, Türk futbol tarihinin en önemli konuşmalarından biriydi. Taraftarın isteği karşısında hiç kisme duramaz. Türk sporu ve Fenerbahçe için hayırlı olsun."
Serdar Ali Çelikler: Ali Koç kazandı, Aziz Yıldırım kaybetti. Vizyon kazandı, 'Vasat' kaybetti. Tevazu kazandı, kibir kaybetti. Dip dalga kazandı, kongrebazlar kaybetti. Sosyal medya kazandı, ne hikmetse (!) birdenbire Azizci olan; seçim günü bile Aziz Bey lehine yayın yapan yandaş medya kaybetti.
"Açık fikir/tartışma kültürü kazandı, sansürcü zihniyet kaybetti. Fenerbahçeli kazandı, Azizbahçeli kaybetti. Kulübünü düşünen gerçek taraftarlar kazandı, cebinde sigara parası olmayan ama üyelik ücretini ödeyebilen kulübü geçim kapısı görenler kaybetti."
Ailecek 'geleceğe oy veren' kazandı, babası ve kardeşi kulüpten para kazanırken sarhoş olup Koç'a küfredenler kaybetti. Medeni ama cesaretli yürekler kazandı; çakma mafyöz, Aziz başkanları olmadan bir hiç olan sahte kabadayı korkaklar kaybetti.
"Yürekli, üretken değer yaratan kadınlar kazandı, konkenci teyzeler kaybetti. Modernizm kazandı, cahillik kaybetti. Doğruluk kazandı, yalanlar ve iftiralar kaybetti. Koltuğa değer katacaklar kazandı, koltuktan değer kazananlar kaybetti."
"Taraftarlık kazandı, siyasi mühendislik (futbolda bir kez daha) kaybetti. Tek başına yürüyenler kazandı, her tip siyasi parti ve oluşumdan yönetim kurulu oluşturup her yere mavi boncuk dağıtanlar kaybetti."
"Barışmayı bilen ama savaşmaktan kaçmayacaklar kazandı, höt zöt ile iş tutanlar kaybetti. Değişen dünyayı okuyabilenler kazandı, geçmişiyle yaşayanlar kaybetti. Samimi Galatasaraylı Yılmaz Özdil kazandı, gayri samimi Galatasaraylı Soner Yalçın kaybetti."
"Çıkar beklemeksizin Ali Koç'u yahut Aziz Yıldırım'ı destekleyenler kazandı, Aziz Bey'in uçağında 2A koltuğunu kaybetmekten gayri endişesi olmayan 'magazin yazarı' kaybetti. 'Rakibimize kalite gelsin' diye düşünen Galatasaraylı - Beşiktaşlı - Trabzonsporlu taraftarlar kazandı, 'Aziz kalsın, martta şampiyonuz' diyenler kaybetti."
"Türk futbolu kazandı, 'kirli sistem sürsün ki gemimizi yüzdürelim' diyenler kaybetti. Gelecek kazandı, geçmiş kaybetti. Deli Abdülkerim (Durmaz) kazandı, İmparator Oğuz (Çetin) kaybetti. Aydınlık yüzler kazandı, yüzsüzler kaybetti."
"Sanatçıların hemen hemen hepsi kazandı, 'numaracı'lar - 'taklacı'lar - 'kerameti kendinden menkul sosyal medyacı' fenomenler kaybetti. İyilik kazandı, organize kötülük kaybetti. Ve nihayet bu tarihi derbiyi Fenerbahçe kazandı.. Türk sporu kazandı... Demokrasi kazandı... Türkiye kazandı... Umutsuzluk kaybetti. Güneş doğdu... Hoşgeldin Ali Başkan..."
Atilla Türker: Beklenen oldu. Aklın yolu birdir, sağduyu kazandı. Ali Koç, sadece Fenerbahçe'ye değil, ülke futboluna çok büyük hizmetler yapabilecek her türlü özelliğe sahip bulunuyor."
"Ali Koç'la birlikte Fenerbahçe sadece yurt içinde değil uluslararası alanda çağ atlayabilecek bir konuma geldiğini düşünüyorum. Farkın daha da fazla olmasını tahmin ediyordum, çünkü vaziyet onu gösteriyordu."
"Aziz Yıldırım ise keşke bu durumu görseydi ve iyi bir finalle son noktayı koysaydı. Yine de yaptığı hizmetlerden dolayı camianın kendisine teşekkür borcu var."
Abdülkerim Durmaz: Beklenen oldu. Birçok insan 'Aziz Yıldırım kaybetmez, kongrede çok güçlü' diyordu. Bunun bir şehir efsanesi, palavra olduğu ortaya çıktı. 22 bin üyenin tamamına yakını Fenerbahçe taraftarıdır.
"Fenerbahçe taraftarının son 4 seneden memnun olmadığı aşikar. 4 senedir hayal kırıklığı vardı. Gerçi Fenerbahçe, 4 yıl değil, 54 yıl da şampiyon olmasa da Fenerbahçe taraftarı, sevgisini kaybetmez, tribünler boş kalmazdı. Burada asıl sorun, Aziz Yıldırım'ın taraftara davranış biçimiydi."
"Siz taraftara böyle davranırsanız, kulübü babanızın tapulu malı zannedersiniz. Ali Yıldırım, Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım, hiçbir eleştiriyi uyarıyı dinlemedi, kendi bildiklerini okudu."
"Taraftarın tamamına yakınını da karşılarına aldı. Kongre üyeleri de taraftarın bir parçasıdır. Üç büyükler, neden büyük kulüplerdir? 30 milyona yakın taraftarı olduğu için. Taraftara da böyle davranırsanız..."
"Ben bir yıldır Aziz Yıldırım'a 'Çekil' dedim. Eski futbolcu olarak bugünleri gördüm. Ali Koç'un aday olduğu günden bu yana 'Bu hezimeti yaşama' dedim."
"Basında iki kişiydik. Habertürk'ten Serdar Ali Çelikler ve ben Sayın Aziz Yıldırım'a devamlı uyarılarda bulunduk. Bizi hiç dinlemedi ve biz haklı çıktık."
"Hadi en azından eski futbolcu olarak beni kaale alıp çekilseydi. Etrafındaki eski futbolcular, onlara yönetici denmeyecek idareciler, şakşakçılara güvenip, onların gazına gelerek böyle bir yarışa girdi."
"20 yıllık tecrübesi olan bir insan bu hatayı nasıl yapar anlamak mümkün değil! Demek ki hala tecrübelenememiş."
"Aziz Yıldırım taraftara rağmen kulübü yönetmek istedi. Hiç beklemediği ve istemediği bir sonla karşılaştı."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.