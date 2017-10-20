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Spor yazarları Galatasaray Fenerbahçe maçı için ne dedi? - Spor yazarlarına Galatasaray Fenerbahçe derbisini sorduk

Galatasaray-Fenerbahçe derbisini spor camiasına sorduk!

20 Ekim 2017 Cuma, 15:57:50

  • 1 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini spor camiasına sorduk!
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    Türkiye, 22 Ekim Pazar günü bir kez daha nefesini tutacak. Kalpler Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle atacak. Kimilerine göre ligin kaderi değişecek... 'Derbilerin favorisi olmaz' klasiğini bir kenara bıraktık. Spor dünyasının önemli isimlerine derbiyi sorduk. Serdar Ali Çelikler, Hikmet Karaman, Abdulkerim Durmaz, Cüneyt Tanman, Mustafa Doğan, Necati Ateş ve Yılmaz Vural... Söz şimdi onlarda...

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  • 2 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini spor camiasına sorduk!
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    CÜNEYT TANMAN: Derbiler, önceden sonucu belli olmayan maçlardır ama Galatasaray, kendi evinde oynuyor. Son dönemde çok formda. Taraftarı takımdan çok memnun. Büyük destek vereceklerdir. Bunlar büyük avantajlar. Galatasaray'ın yüzde 51 avantajlı olduğunu düşünüyorum.

  • 3 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini spor camiasına sorduk!
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    Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, iki takım için de çok farklıdır. Beşiktaş ya da diğer takımlarla oynanan maçlara benzemez, onlardan çok daha özeldir. Türkiye'nin en büyük rekabetidir. Bu maçlar, yönetimleri değiştirmiştir. Bazen şampiyonlukların dahi önüne geçmiştir!

  • 4 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini spor camiasına sorduk!
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    MUSTAFA DOĞAN: Galatasaray, bu sene yaptığı nokta atışı transferlerle lige iyi bir başlangıç yaptı. Puan olarak da rakiplerine karşı daha avantajlı durumda. Galatasaray bu maçı kazanırsa sadece puan farkını açmakla kalmaz, aynı zamanda da rakiplerini psikolojik olarak çöküşe iter. 

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  • 5 Galatasaray-Fenerbahçe derbisini spor camiasına sorduk!
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    Form grafiği, saha avantajı olarak Galatasaray avantajlı durumda ama bu maçlara Fenerbahçe'nin nasıl iyi hazırlandığını unutmamak gerekiyor. Fenerbahçe, en kötü olduğu dönemde bile bu tip özel maçlara iyi konsantre olup iyi sonuçlar alabilen bir kulüp.

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Yorumlar 6
  • Misafir 9 saat önce
    7-0 galatasaray alır maçı. yazın bir köşeye. yeter ki ilk 10 dakikada bir gol atsınlr. ilk yarı 4-0 biter. ikinci yarı 7-0 a fenerbahçe şükreder. göreceksiniz arkadaşalr. yazın bunu bir yere
  • Misafir 9 saat önce
    GS : 4 FB : 1 görürsünüz..
  • Misafir 10 saat önce
    Bu filmin sonu yok... :))
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