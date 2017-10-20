Spor yazarları Galatasaray Fenerbahçe maçı için ne dedi? - Spor yazarlarına Galatasaray Fenerbahçe derbisini sorduk

Türkiye, 22 Ekim Pazar günü bir kez daha nefesini tutacak. Kalpler Galatasaray-Fenerbahçe derbisiyle atacak. Kimilerine göre ligin kaderi değişecek... 'Derbilerin favorisi olmaz' klasiğini bir kenara bıraktık. Spor dünyasının önemli isimlerine derbiyi sorduk. Serdar Ali Çelikler, Hikmet Karaman, Abdulkerim Durmaz, Cüneyt Tanman, Mustafa Doğan, Necati Ateş ve Yılmaz Vural... Söz şimdi onlarda...
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CÜNEYT TANMAN: Derbiler, önceden sonucu belli olmayan maçlardır ama Galatasaray, kendi evinde oynuyor. Son dönemde çok formda. Taraftarı takımdan çok memnun. Büyük destek vereceklerdir. Bunlar büyük avantajlar. Galatasaray'ın yüzde 51 avantajlı olduğunu düşünüyorum.
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Fenerbahçe-Galatasaray derbileri, iki takım için de çok farklıdır. Beşiktaş ya da diğer takımlarla oynanan maçlara benzemez, onlardan çok daha özeldir. Türkiye'nin en büyük rekabetidir. Bu maçlar, yönetimleri değiştirmiştir. Bazen şampiyonlukların dahi önüne geçmiştir!
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MUSTAFA DOĞAN: Galatasaray, bu sene yaptığı nokta atışı transferlerle lige iyi bir başlangıç yaptı. Puan olarak da rakiplerine karşı daha avantajlı durumda. Galatasaray bu maçı kazanırsa sadece puan farkını açmakla kalmaz, aynı zamanda da rakiplerini psikolojik olarak çöküşe iter.
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Form grafiği, saha avantajı olarak Galatasaray avantajlı durumda ama bu maçlara Fenerbahçe'nin nasıl iyi hazırlandığını unutmamak gerekiyor. Fenerbahçe, en kötü olduğu dönemde bile bu tip özel maçlara iyi konsantre olup iyi sonuçlar alabilen bir kulüp.
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Oynadığım dönemde Galatasaray maçlarında rakiplerimizle aynı stresi yaşamıyorduk. Derbi maçlar, özellikle Galatasaray-Fenerbahçe maçları, her futbolcu için çok özeldir.
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Hazırlıklar 3 hafta önceden başlar. Ancak biz içeride dışarıda daha önce elde ettiğimiz sonuçların etkisiyle Galatasaray'ın en iyi olduğu dönemde bile iyi sonuçlar aldık. Bunun avantajıyla rakiplerimize nazaran daha rahat oluyorduk.
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NECATİ ATEŞ: Şu an oynanan oyun ve oyunun dinamiklerine baktığınız zaman Galatasaray daha ağır basan taraf. Ancak derbilerde skor belirlemek, skora bağlamak çok zordur.
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Galatasaray, iç sahada oynaması, taraftar baskısı, yeni bir takım oluşu, bu haftaya kadar hiç mağlup olmayışıyla çok ağır basıyor. Hiçbir sezonda 9. haftada büyük takımların birbirine bu kadar fark attığı görülmemiştir.
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi yendiği takdirde şampiyonluğun yüzde 50'sini cebine koyacaktır. Bu daha 9. haftada oluyor, düşünün! Bana göre Türkiye'nin en büyük derbisidir.
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Dünyadan Inter-Milan, Boca Juniors-River Plate, Roma-Lazio gibi maçlarla kıyaslanır. Çok eğlenceli bir derbi bizi bekliyor. Derbilerde genelde santrforlar ön plana çıkar gibi görülüyor ancak birden ummadığın biri öne çıkar.
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Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde herkes çok temkinli oynar, birbirinin açığını kapamaya çalışır, hocalarının direktiflerine tamamen bağlı kalmaya gayret gösterir. Bu yüzden bir ismi öne çıkarmayı doğru bulmuyorum.
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ABDULKERİM DURMAZ: Derbi maçlara klasik olarak sonucu belli olmayan maçlar denir. Ev sahibi takımlar her zaman daha avantajlıdır. 50 binin üzerinde taraftarıyla Galatasaray, Fenerbahçe'ye göre derbide şanslı olan taraftır.
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Ayrıca takımların formuna, puantajdaki durumuna baktığımız zaman da Galatasaray'ın bir kez daha favori olduğunu görüyoruz. Fenerbahçe'nin şu andaki durumu dalgalı bir performanstır. Yani Fenerbahçe, Beşiktaş'ı, Galatasaray'ı yenebilir ama bir sonraki haftada ligin zayıf bir takımına kaybedebilir.
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Fenerbahçe'nin öngörülemez bir performansı var. Derbide sürpriz de yapabilir. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin galibiyetini de sürpiz olarak görüyorum. Eski Fenerbahçeli bir futbolcu ve Fenerbahçe taraftarı olarak böyle konuşmak istemezdim ama... Fenerbahçe daha avatajlı, kazanabilir demek isterdim ama bugünkü Fenerbahçe bunu söyletmiyor.
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16|34
Fenerbahçeliler olarak tek umudumuz; Galatasaray'a karşı olan psikolojik üstünlük. Fizik, teknik, taktik, kalite olarak Galatasaray'ın maalesef gerisindeyiz.
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HİKMET KARAMAN: Fenerbahçe, şu anda çıkış arayan bir takım. Çıkış arayan takımlara karşı oynarken dikkatli olmak gerektiğini unutmamak gerekiyor. Galatasaray, 3 puan alırsa büyük bir avantaj yakalar. Aradaki puan farkı ciddi bir fark.
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Dolayısıyla Fenerbahçe, kontrollü oynayarak kaybetmek istemeyecektir. Galatasaray da kendi evinde oynuyor. Özellikle Maicon'un yanında oynayan Serdar Aziz'in eskiye oranla daha kontrollü, taktiksel açıdan daha iyi olduğunu düşünüyorum.
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Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yle kıyasladığımızda hem hücum hem de savunma açısından daha önde olduğunu görüyoruz. Ancak bütün bunların ötesinde maç günü hakemin performansı, her iki takım oyuncularının maç günü formu mutlak suretle etkili olacaktır.
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20|34
Derbide duran topların kritik rol oynayacağını düşünüyorum. 8 puanlık fark, ligin kaderinde o kadar önemli değil. 3 puanlık liglerde önemsiz bir fark bu. Üstelik lig, 34 kilometrelik bir maraton, daha 9. haftası koşulmuş olacak. Maratonun daha üçte ikilik kısmı oynanacak.
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21|34
Türkiye'de takımlar genelde çıkış yakalayıp 8-9 maçlık seri yakalar ancak daha sonra 3-4 maçlık puan kaybı serisine de girer. Herkes ligin üst sıralarını konuşuyor ancak şöyle bir durum var. Ligin son sırasındaki ile 10. sırasındaki takım arasında sadece 6 puan fark var.
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22|34
Kümede kalma mücadelesi veren bu takımların sayısı arttıkça şampiyonluk yarışındaki puan kayıpları da artacaktır. Gençlerbirliği-Beşiktaş maçı da bunun en canlı örneği. Ligde uzun virajlar var. Kritik maçlar var. Türkiye alt sıraları unutuyor.
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SERDAR ALİ ÇELİKLER: Fenerbahçe bu derbiye 'Ne olursa olsun kaybetme' stratejisi ile çıkacaktır. Igor Tudor ise beraberliği düşünmeden takımına 'Yenelim ve devreden çıkaralım' diyecektir. Yani Galatasaray, mutlak bir galibiyet için oynayacaktır. 3 ihtimalin biri ev sahibini diğer ikisi misafir takımı tatmin edecektir.
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24|34
Eğer Fenerbahçe kazanırsa Galatasaray'ı krize sokar. Tudor tekrar tartışılır. Bazı oyuncuların yetenekleri sorgulanır ve Fenerbahçe camiası, şampiyonluk konusunda ilk defa bu kadar umutlanır. Yok Galatasaray kazanırsa, Fenerbahçe zaten bıçak sırtı gittiği yarışa bir daha zor motive olur.
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25|34
Taraftarlar ile Aziz Yıldırım'ın arası iyice açılır ve artık kapanmaz seviyeye ulaşır. Her iki taraf da Cüneyt Çakır atamasından memnun olmadığından her halükarda hakem tartışılır.
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Nasıl bir derbi olacağına gelirsek; Fenerbahçe, derbi uzmanı bir takım. Bu tür maçlarda sakin kalmayı ve rakibini sinir etmeyi beceriyor. Sinmiyor, çekinmiyor.
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Bu maçta da öyle olacaktır. Galatasaray'da ise neredeyse Fernando Muslera haricinde Fenerbahçe ile herhangi bir geçmiş referansa sahip bir futbolcu yok. Onlar da ilk derbisini oynayacaklar, bunun avantajı olabilir.
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28|34
Psikolojik faktörlerin dışında Galatasaray'ın Gomis, Tolga ve Maicon dışında skor üreten oyuncusu yok. Fenerbahçe, bu isimlere önlem alacaktır. Belhanda ve Garry Rodrigues, skorsuz.
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29|34
Feghouli bu anlamda belirleyici olabilir. Fenerbahçe muhakkak Fernando'ya basacak ve Galatasaray'ı uzun topa mahkum etmek isteyecektir. Galatasaray ise hızlı ve akışkan bir şekilde karşı kaleye gitmek isteyecektir. Fenerbahçe kendi sağından etkili bir takım.
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Latovlevici ya da Linnes'in üzerinden Dirar veya Alper ile Isla'yı kaçırmak üzerine bir taktik belirleyecektir. Sonuçta mücadele dozu yüksek ve oyun kalitesi de Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinden daha yüksek bir maç seyredeceğimizi tahmin ediyorum.
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31|34
YILMAZ VURAL: Fenerbahçe geçtiğimiz hafta çok iyi oynadı. İlk devrede oynadığı oyun bire bir Galatasaray'ın oynadığı oyuna benziyordu. Ben de stadyumdaydım. Coşkulu ve dikine oynayan kısa sürede 3 tane gol attılar.
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Bu oyunun karşılığını gollerle aldılar. Galatasaray da benzer oyun sergiliyor ama hala sorunlar yaşadığı dönemler var. Mesela Karabükspor maçına gitmiştim. İlk devre iyi oynayıp ikinci devre maçı kaybedecekti. İki takım da tam anlamıyla istikrar yakaladı diyemem. Eksikleri olmasına rağmen şu anda Türkiye'nin en coşkulu oynayan takımlarından bir tanesi. Bu tarif içerisinde de otomatik olarak bir favori ortaya çıkıyor.
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Bilindiği gibi futbolda sonuç tahmin etmek çok kolay değildir. Favoriler değil de favori olmayanlar genelde kazanır. Fenerbahçe'nin kazanmak için çok önemli nedenleri var. Kaybederse fark 11 puan olacak. Bu fark bu haftalarda bir takımı yerle bir eder.
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Kazanması sadece kendisini değil diğer takımları da bu yarışın içine sokacak. Galatasaray'ın altındaki takımlar zirve yarışına Fenerbahçe galibiyetiyle yarışa ortak olacak. Fenerbahçe eğer kazanırsa diğer takımlarla birlikte Galatasaray'a 'Dur bakalım nereye gidiyorsun? Bu yarışta biz de varız' diyecek.
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