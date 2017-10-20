Spor yazarları Galatasaray Fenerbahçe maçı için ne dedi? - Spor yazarlarına Galatasaray Fenerbahçe derbisini sorduk

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Kazanması sadece kendisini değil diğer takımları da bu yarışın içine sokacak. Galatasaray'ın altındaki takımlar zirve yarışına Fenerbahçe galibiyetiyle yarışa ortak olacak. Fenerbahçe eğer kazanırsa diğer takımlarla birlikte Galatasaray'a 'Dur bakalım nereye gidiyorsun? Bu yarışta biz de varız' diyecek.