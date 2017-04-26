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26 NİSAN 2017
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Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç
BASKETBOL

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik

Panathinaikos'u yenerek Dörtlü Final'e yükselen Fenerbahçe'yi, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç tebrik etti

26 Nisan 2017 Çarşamba, 00:42:30 Güncelleme: 00:46:06

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Yunanistan'ın Panathinaikos Superfoods takımını eleyerek Final-Four'a kalan Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Çağatay Kılıç'ın tebrik mesajı şöyle:
"THY Avrupa Ligi'nde Final-Four'a üçüncü kez yükselen Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nı kutluyorum. Grup maçlarında üstün başarı gösteren temsilcimiz, çeyrek final serisi karşılaşmalarında da aynı performansı sergileyerek Avrupa Şampiyonu olma yolunda son dört takım arasına girdi. Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın sporcularını ve teknik ekibini başarılarından dolayı tebrik ediyor, kalan maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde dörtlü finale kalma mücadelesi veren Anadolu Efes ve Darüşşafaka Doğuş'a da başarılar diliyorum. İstanbul'da düzenlenecek THY Avrupa Ligi Final-Four organizasyonunun en iyi şekilde düzenleneceğine yürekten inanıyorum."

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