Boston Celtics'in yıldızı Isaiah Thomas sezonu kapattı!

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kalçasından yaşadığı sakatlık nükseden Thomas'ın sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği duyuruldu.

İlk olarak Minnesota Timberwolves ile 15 Mart'ta oynanan normal sezon maçında kalçasından sakatlanan 28 yaşındaki Thomas, sonraki iki karşılaşmada takımdaki yerini alamamıştı. Thomas, Washington Wizards ile 12 Mayıs'ta karşılaştıkları Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında da aynı sakatlığı yaşamıştı.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu birinci sırada tamamlayıp finale yükselen takımının başarısında önemli rol üstlenen Thomas, play-off'larda 23,3 sayı, 6,7 asist ve 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.