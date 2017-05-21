ÖNE ÇIKANLAR
Isaiah Thomas Boston Celtics
BASKETBOL

Boston Celtics'in yıldızı Isaiah Thomas sezonu kapattı!

Boston Celtics'in yıldız oyun kurucusu Isaiah Thomas, sakatlığı nedeniyle sezonun kalanında forma giyemeyecek

21 Mayıs 2017 Pazar, 14:55:02 Güncelleme: 14:57:53

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, kalçasından yaşadığı sakatlık nükseden Thomas'ın sezonun kalan kısmında forma giyemeyeceği duyuruldu.

İlk olarak Minnesota Timberwolves ile 15 Mart'ta oynanan normal sezon maçında kalçasından sakatlanan 28 yaşındaki Thomas, sonraki iki karşılaşmada takımdaki yerini alamamıştı. Thomas, Washington Wizards ile 12 Mayıs'ta karşılaştıkları Doğu Konferansı yarı final serisi 6. maçında da aynı sakatlığı yaşamıştı.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu birinci sırada tamamlayıp finale yükselen takımının başarısında önemli rol üstlenen Thomas, play-off'larda 23,3 sayı, 6,7 asist ve 3,1 ribaunt ortalamaları yakaladı.

Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki Doğu Konferansı final serisi üçüncü maçı, yarın TSİ 03.30'da oynanacak.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Boston Celtics, üstünlük yakaladı
BASKETBOL

Celtics'ten üst üste 3. galibiyet!
Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (26 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (25 Mayıs 2017)
Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)
KÜLTÜR-SANAT

Bu hafta ne yapsak? (24 Mayıs 2017)