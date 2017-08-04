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Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
BASKETBOL

Türkiye, Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde!

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, çeyrek finalde Yunanistan'ı 81-63 yenerek yarı finale yükseldi

04 Ağustos 2017 Cuma, 16:53:11 Güncelleme: 17:47:46

Slovakya'nın Piestany kentinde düzenlenen şampiyonada milliler, çeyrek finalde Yunanistan'ı farklı geçti.

Mücadelenin ilk çeyreğini 24-18 önde kapatan Türkiye, soyunma odasına da 45-33 üstün gitti. Üçüncü çeyreği 63-50 önde tamamlayan milliler, sahadan 81-63 galip ayrılarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

Ay-yıldızlı ekipte Ragıp Berke Arar, 22 sayı ve 11 ribauntla etkili bir performans sergiledi.

Türkiye, yarı finalde İspanya-Fransa maçının galibiyle yarın TSİ 19.00'da karşılaşacak.

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  • Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol Şampiyonası
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