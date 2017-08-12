Wanamaker'da rakip Real Madrid

NBA’de kontrat alamaması durumunda Fenerbahçe’ye transfer olması beklenen Darüşşafaka’nın ABD’li oyun kurucusu Brad Wanamaker (28, 1.93) için Sarı-Lacivertli takıma bir rakip daha çıktı. Sergio Llull’ün milli takımın hazırlık maçında geçirdiği sakatlık sonrası ünlü guardın 7-9 arası bir süre sahalardan uzak kalacağının ortaya çıkmasıyla transfer arayışına giren Eflatun-Beyazlı kulübün, Fenerbahçe’nin uzun süredir peşinde olduğu Wanamaker’ın kapısını çaldığı öğrenildi. Ancak yıldız oyuncunun yüksek maliyeti ve Fenerbahçe’nin transferi bitirmekteki kararlılığı, Real Madrid’in bu transfer girişiminde elini zayıflatıyor.

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Brad Wanamaker