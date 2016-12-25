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Wesley Sneijder
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Wesley Sneijder performansını değerlendirdi

Galatasaray'ın Alanyaspor'u 5-1 yendiği maçta 3 asist ve 1 gol atan Wesley Sneijder, mücadeleyi değerlendirdi

25 Aralık 2016 Pazar, 21:40:13 Güncelleme: 21:43:21

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Alanyaspor’u TT Arena’da bozguna uğratan Galatasaray’da Hollandalı yıldız Wesley Sneijder açıklamalarda bulundu.

Mücadelede 3 asist yapan ve şık gole imza atan Sneijder, “Bakıldığı zaman maça damgasını vuran Galatasaray vardı. İnanılmaz 3 puandı bizim için. Taraftarları eve mutlu göndermemiz, benim performansım ve takım olarak iyi oynamamız çok iyi oldu. 2016 yılını çok güzel kapattık” dedi.

Muhabirin, “Kamuoyunda Sneijder oynarsa Galatasaray oynar kanısı var. Bunun hakkında ne düşünüyorsun?” sorusuna ise Hollanda yıldız, “Bunu biliyorum ve anlıyorum. Ama tek başına oynamıyorusunuz. 11 oyuncuya ihtiyacınız var. Takımın performansı da önemli. Kim gol atarsa atsın, kim asist yaparsa yapsın 90 dakika sonunda gelen 3 puan önemli. Bugün bizim için özel bir gün, Noel… Şimdi kutlama zamanı” diye konuştu.

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