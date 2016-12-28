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Adana Demirspor 76 yaşında başkan sedat sözlü
FUTBOL

Adana Demirspor 76 yaşında

Adana Demirspor Başkanı Sedat Sözlü, kulübün kuruluşunun 76. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:50:30 Güncelleme: 14:56:25

Sedat Sözlü, mesajında, mavi-lacivertli kulübün sonsuza dek yaşayacağını belirtti.

Adana Demirspor'un adını tarihe altın harflerle yazdırması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını bildiren Sözlü, şunları kaydetti:

"Camianın beklentilerine cevap verebilmek adına mücadelemiz son düdük çalana kadar devam edecek. 1940 yılından itibaren devam eden onurlu yürüyüşümüzde, mavi-lacivertli camia olarak her zamankinden daha çok kenetlenmemiz gerekiyor. Yıllardır süren Süper Lig özlemini hep birlikte bitireceğimize inanıyorum. Kulübümüzün bugünlere gelebilmesinde emeği geçen efsanelere tek tek teşekkür ediyorum. Mavi-lacivertli yüreklerin her zaman cesur şekilde attığı bir Adana dileğiyle."

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