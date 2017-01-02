Karabükspor'da Traore gidiyor, İshak'a af geldi!

Asbaşkan Gül, devre arası transfer çalışmalarını sürdürdüklerini, takımın en fazla gol atan futbolcusu olan orta saha oyuncusu Abdou Razack Traore'ye yurt dışından teklifler geldiğini söyledi. Gül, "Traore ikinci yarı bizimle olmayacak. Kendisi gitmek istiyor. Bunun yanında kaleci Adriano ve defans oyuncusu Hakan Aslantaş'tan takım bulmalarını istedik. Defans oyuncumuz Rodic'i Sırbistan liginden bir takıma kiralık vereceğiz" dedi.



Tolgü Gül, defans oyuncusu İshak Doğan'ın, sezon başı hazırlıkları sırasında mutsuz olduğunu söyleyince kadro dışı bırakıldığını hatırlatarak, "İshak Doğan, yardımcı hocamız nezaretinde antrenmanlarını sürdürüyordu. Hocamız ikinci yarı kampında kendisini görmek istedi. 3 Ocak'ta başlayacak Antalya Belek kampımıza katılacak. Ön anlaşma imzaladığımız Ukraynalı kaleci Rybka ve golcü oyuncu Seleznyov ile birlikte tedavisi biten Alex de kampta olacak. 2 transfer daha yaparak ara transfer dönemini kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

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