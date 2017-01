Sezer Özmen: "Şampiyonluk yaşamak için geldim"

Sezer Özmen, Doğu Anadolu temsilcisinin Antalya'nın Side bölgesinde yaptığı kampta AA açıklamalarda bulundu. Aytemiz Alanyaspor'da son 5 ay yeterli süre alamadığını aktaran 24 yaşındaki oyuncu, şunları kaydetti:



"Benim için 5 aylık durgunluğun ardından güzel bir başlangıç olacağına inanıyorum. Onu hissettiğim ve bildiğim için buraya geldim. Evkur Yeni Malatyaspor'a geldikten sonra kısa süre içinde bile ne kadar doğru karar verdiğimi söyleyebilirim. Gerçekten bana çok iyi yaklaştılar. Takım arkadaşlarım ve hocamız, sanki sezon başından beri buradaymışım gibi sıcaklık gösterdi. Heyecanlıyım. Yaklaşık 5 aydır futbol oynamıyorum. Bütün birikimlerimi ve hırsımı, bu takımın elde ettiği başarının üzerine koyması için sahaya yansıtacağım. Kariyerime bir şampiyonluk daha eklemek için her şeyi yapacağım."



Sarı-siyahlı futbolcu, TFF 1. Lig'deki şampiyonluk yarışında Evkur Yeni Malatyaspor'un bir adım önde olduğunu savunarak, "Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'da şampiyonluğum, Samsunspor'da play-off finalim var. İnsanlar gittiğim takıma olumlu enerji verdiğimi söylüyor. Bu enerjime inanıyorum. Çünkü temiz kalpliyim. Buraya şampiyonluk yaşamak için geldim. İsteyen başka takımlar da oldu. Hepsine teşekkür ederim ama Evkur Yeni Malatyaspor'un bir adım önde olduğunu düşündüğüm için burayı tercih ettim. Bundan dolayı da gayet mutluyum." diye konuştu.



"İRFAN BUZ İLE ÇALIŞACAĞIM İÇİN MUTLUYUM"

Sezer Özmen, transferinde teknik direktör İrfan Buz ile çalışma isteğinin de etkili olduğunu belirtti.



Teknik direktörün oyuncular için önemli olduğuna vurgu yapan Sezer, "İrfan Buz'un bana katabileceği şeyler olduğu için Evkur Yeni Malatyaspor'u seçtim. Hoca gerçekten çok önemli. İrfan hoca, Bursaspor'da gençleri oyuna sürüyordu, Gençlerbirliği'nde de güzel hamleler yapmıştı. Onunla çalışacağım için mutluyum. Tercihimdeki en önemli sebeplerden birisi de İrfan hocanın hem genç olması hem de hedefinin bulunması." ifadelerini kullandı.



"KARİYERİM ÇOK DAHA İYİ OLABİLİRDİ"

Sezer, Beşiktaş'ta başlayan kariyerinde elinde olmayan faktörlerin etkili olduğunu vurguladı.



Bir dönem Fransa'da Metz forması giydiğini anımsatan genç savunmacı, "Kariyerim çok daha iyi olabilirdi. Bunun için çalışıyorum. Avrupa'da oynama isteğim ve hedefim vardı. Hala var. Elimde olmayan nedenlerle Avrupa'dan dönmek zorunda kaldım. Kısa vadede hedefim, Yeni Malatyaspor ile şampiyonluk yaşamak. Ondan sonra Süper Lig'e adım atıp, aslında olmam gereken yerde kendi benliğimi hissettirmek. Kulübüme kazandırarak, tekrardan Avrupa'da oynamayı hedefliyorum." açıklamasında bulundu.



İnsanların hala kendisinden çıkış beklediğine değinen Sezer Özmen, "İnsanların hala beklentisi var. Bunun olması beni her geçen gün kamçılıyor. Beklenen çıkışı yapamamamın yüzde 100 benden kaynaklandığını söyleyemeyiz. Benden olduğunu bilsem hatalarımı ve eksiklerimi kapatma şansım olur. Bunu yapacak karakterde bir oyuncuyum. Hem karakterli hem de yetenekli oyuncularız. Biraz güven olduktan sonra her şeyin üstesinden geliriz. Türk oyuncularına güvenmek gerek." diyerek sözlerini tamamladı.

