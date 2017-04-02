Dick Advocaat: "Kazanacak çok şeyimiz var"

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Advocaat, sezonun geri kalanında kazanacakları çok şeyin olduğunu vurguladı.

Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'nin başında olacağını hatırlatan Hollandalı teknik adam, şöyle konuştu:

"Kararları sezon sonuna kadar verecek olan benim, oyuncular değil. Bu anlamda değişen bir şey yok. Benim dediklerimi yapmayanlar buradan gider. Sezon sonuna kadar buradaki patron benim. Önümüzde kazanmamız gereken çok maç var. Hala ligi ikinci sırada tamamlayabiliriz. Türkiye Kupası'nı kazanabiliriz. Çok fazla kazanabileceğimiz şey var. Oyuncularla aramızda yüksek düzeyde bir saygı ortamı sağladığımızı söyleyebilirim. İlk defa oyuncularla sorun yaşamıyorum. Bu iş böyle. Ben yarın giderim öpüşürüz, sarılırız, bu iş biter bana göre. Sezon sonunda 'Gideceğim.' dedim diye oyuncuların değişeceğini düşünmüyorum, bu anlamda korkum yok."

"BELKİ BEN GİDİYORUM DİYE KAZANMIŞIZDIR"

Advocaat, bir gazetecinin "Neden takımdan ayrılacağınızı erken açıkladınız?" sorusuna ise şu cevabı verdi:

"Siz bilmek istediniz, siz cevap almak istediniz. Ben de o cevabı verdim. Mart ayında bu kararı alacağımı söyledim. Size de söyledim, neden sır tutayım ki? Mayıs ayının sonunda söyleseydim bir şey değişecek miydi? Burada kaç takım maç kaybetti? Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor kaybetti. Biz buradan galibiyetle ayrılıyoruz. Belki ben gidiyorum diyedir."

Futbolcusu Volkan Şen'i oyuna aldıktan 10 dakika sonra değiştirmesiyle ilgili de Advocaat, "Onun göstermiş olduğu tepki umurumda değil. Ben kararlar almak için burada bulunuyorum. 10 dakika kalmıştı, maçı kazanmamız gerekiyordu. Fit görüntüyü vermedi bana. Onun ne düşündüğü değil, benim ne düşündüğüm önemlidir bu anlamda. Oyuncuyu oyundan almam gerektiğini düşündüm. Çünkü yeterli sertliği, fit görüntüyü sağlayamıyordu." şeklinde görüş belirtti.

ZORAN BARISIC: İKİNCİ YARIDA FENERBAHÇE'DEN ÇOK DAHA İYİ OYNADIK"

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Zoran Barisic, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçta özellikle ikinci yarıda rakiplerinden daha iyi oynadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Barisic, çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.

Fenerbahçe karşısında sakatlıkları nedeniyle 3 futbolcusunu kullanamadığını aktaran Avusturyalı teknik adam, "İlk yarıda Latovlevici ve Tanase'nin sakatlığı oldu. Bu, ilk yarıda denge kurma anlamında sorunlar yaşamamıza sebep oldu. Fakat yerlerine giren arkadaşlar bunu telafi etti. İlk yarı kötüydük fakat ikinci devre Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık. Çok net pozisyonlarımız vardı. Bunları değerlendiremedik. En azından bir puan alabilirdik ama başaramadık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.