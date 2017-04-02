Beijing Guoan: 2 - Shanghai Shenhua: 1 | MAÇ SONUCU

Çin Süper Ligi'nin 3. haftasında Burak Yılmaz'ın takımı Beijing Guoan evinde Shanghai Shenhua'yı ağırladı.

37. dakikada sahneye çıkan milli futbolcumuz attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. 40'ta Yunding Cao, Shanghai'yi soyunma odasına 1-1'lik beraberlikle götürdü.

Burak Yılmaz 87. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. İki golle maçın yıldızı olan Burak Yılmaz, geride kalan 3 haftada takımının attığı 4 gole de imzasını yazdırmış oldu.

Bu sonuçla Beijing Guoan puanını 4 yaparak ligde 8 sıraya yükseldi.