Lyon - Beşiktaş | CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Lyon ile karşılaşıyor.

Siyah-Beyaz kalplerin tam orta yerinde büyük bir yangın var bu gece, alevler içinde... Avrupa Ligi’nde mutlu sona ‘3 adım’ kala, şimdi sıra geldi Lyon’a... Kartal, çeyrek final ilk maçında Fransa’da sahne alıyor. Çıldırt bizi, delirt bizi Kartalım; o stadı başlarına yıkalım...

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LYON - BEŞİKTAŞ

STAT: Lyon

HAKEM: Mateu Lahoz (İspanya)

SAAT: 22.05

YAYIN: TRT 1

SAKATLAR: Nkoulou (Lyon) / Quaresma (Beşiktaş)

CEZALILAR: Gonalons (Lyon) / Aboubakar (Beşiktaş)

LYON: Lopes, Rafael, Mammana, Diakhaby, Morel, Tousart, Tolisso, Fekir, Ghezzal, Valbuena, Lacazette

YEDEKLER: Gorgelin, Jallet, Mbiwa, Ferri, Darder, Aouar, Cornet

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Genesio

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan Gönül, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Babel, Talisca, Adriano, Cenk

YEDEKLER: Tolga, Beck, Atınç, Necip, Gökhan İnler, Tolgay, Ömer

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

AVRUPA'DA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Bu sezon Avrupa’daki gururumuz olan Beşiktaş, çıktığı 10 karşılaşmada sadece 1 yenilgi aldı. Şampiyonlar Ligi’nde Benfica, Napoli ve Dinamo Kiev ile aynı grupta yer alan Kartal; 6 maçta sadece Kiev’den eli boş dönmüştü. Avrupa Ligi’nde ise Hapoel Beer-Sheva’yı 2 maçta da deviren temsilcimiz, Olympiakos’u ise 1-1 ve 4-1’lik skorlarla saf dışı bırakmıştı.

FRANSA'DA TARİHE GEÇELİM

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Fransız takımları ile 6 kez karşılaştı. İnönü’de yenilmeyen Kartal, Fransa’da oynadığı 3 maçı da kaybetti. 1994-95’te Kupa Galipleri Kupası’nda Auxerre’e 2-2 ve 2-0’la elenen Siyah-Beyazlılar, Devler Ligi’nde 1997-98’de İstanbul’da 3-1 yendiği PSG’ye deplasmanda 2-1, 2007-08’de ise evinde 2-1 yendiği Marsilya’ya Fransa’da 2-0 yenilmişti.

Ercan Taner: Denizlispor ve Trabzonspor, Lyon’u eledi... Beşiktaş, 180 dakikanın ilk maçına bu akşam çıkıyor... Avrupa kupalarında kendi evinde tam bir canavar olan Fransızlar, deplasmanlarda; tatlı, minik bir kedi yavrusu haline dönüşebiliyor. Onun için, rövanş stratejisi Beşiktaş için çok önemli. Başarılar Beşiktaş...

TUR PRİMİ 70 BİN TL

Siyah-Beyazlı yönetim Avrupa Ligi’ndeki tarihi Lyon maçı öncesi kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Başkan Fikret Orman ve kurmaylarının Fransız ekibi karşısında turun geçilmesi halinde futbolculara 70’er bin lira prim vermeyi planladığı öğrenildi. Bu rakamın alınacak sonuca göre daha da artabileceği bildirildi.

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 195. maçında... Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 194 maçtan 72'sini kazandı, 80'ini yitirdi, 42'sinde de berabere kaldı. Avrupa arenasındaki 194 karşılaşmada rakip fileleri 250 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 278 gol gördü. Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi 74 23 17 34 73 118 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 100 45 21 34 156 122 Toplam 194 72 42 80 250 278





FARKLI GALİBİYETLER

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı skorlu galibiyetini 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı 5-0 yenerek elde etti. Siyah-beyazlı takım, İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv'i 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi organizasyonunda İstanbul'da 5-1 mağlup ederek farklı bir skora daha imza attı. Beşiktaş ayrıca 2005-2006'da UEFA Kupası'nda Liechtenstein ekibi Vaduz'u İstanbul'da 5-1 mağlup etmişti.

DEPLASMANDA 98. MAÇ

Siyah-beyazlı ekip, Olympique Lyon karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 98. dış saha maçında... Avrupa'da 97 kez deplasman mücadelesine çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmaların 22'sini kazandı. 19 deplasman maçını berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, konuk olduğu 56 müsabakada ise rakiplerine yenildi. Deplasman maçlarında 108 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 181 gol gördü. Siyah-beyazlılar, Avrupa arenasında bu sezon deplasmanda yaptığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir yenilgi aldı.

FRANSIZ TAKIMLARINA KARŞI DEPLASMANDA GALİBİYETİ YOK

Fransa takımlarına karşı Avrupa kupalarında 6 maç yapan Beşiktaş, bunlardan 2'sini kazandı. Bu ülke ekiplerine karşı bir mücadeleyi berabere tamamlayan siyah-beyazlılar, 3 karşılaşmada ise mağlup oldu. Beşiktaş, Fransa temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 3 maçı ise yenilgiyle tamamladı. 1994-1995'te Kupa Galipleri Kupası'nda Auxerre'e dış sahada 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı takım, 1997-1998 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup mücadelesinde Paris Saint-Germain'e deplasmanda 2-1 yenildi. Beşiktaş, 2007-2008'de de yine Şampiyonlar Ligi'nde bu sefer Olympique Marsilya ekibine konuk olduğu maçta 2-1 yenilmekten kurtulamadı. Siyah-beyazlı takım, Fransa ekipleriyle yaptığı 6 maçta 8 gol atarken, kalesinde 10 gol gördü. Beşiktaş, yarınki rakibi Olympique Lyon ile ilk kez karşı karşıya gelecek.



ŞENOL GÜNEŞ İLE AVRUPA MAÇLARI

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yarın 17. Avrupa kupası maçını yapacak. Güneş döneminde geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, bu sezon ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başladığı macerasını Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar getirdi. Olympique Lyon'u geçip yarı finale çıkarak tarihinin en önemli başarısını yakalamayı hedefleyen siyah-beyazlılar, Güneş'in teknik direktörlüğündeki 16 Avrupa kupası maçında 6 galibiyet alırken, 8 müsabakadan beraberlikle ayrıldı ve 2 kez yenildi. Beşiktaş, tecrübeli çalıştırıcı yönetiminde rakip filelere 26 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.

CENK TOSUN, DEMBA BA'YA ÇOK YAKIN

Bu sezon takımın en golcü oyuncusu durumunda bulunan Cenk Tosun, yarın 2 gol atması halinde Demba Ba'yı geride bırakacak. Avrupa kupalarında 7 golü bulunan ve son olarak Olympiakos ile yapılan rövanş maçında fileleri havalandırıp Mehmet Özdilek ile aynı sayıya ulaşan Cenk, Olympique Lyon karşısında bir gol atması halinde 8 kez bu sevinci yaşayan Demba Ba'yı yakalayacak. Cenk Tosun, 2 gol atarsa hem Demba Ba'yı geçecek hem de siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 9 kez fileleri havalandıran Pancu'yu yakalayacak.

Beşiktaş'ın bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı maçlarda bir kez gol sevinci yaşayan Cenk, Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta 3 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekipte kırmızı kart cezasından dolayı Avrupa kupalarında 3 maç oynayamayacak Vincent Aboubakar ise bu sezon 6 gole imza attı. Beşiktaş'ta Ryan Babel bu sezon Avrupa kupalarında 2 golle katkı yaparken; Atiba Hutchinson, Adriano Correia ve Anderson Talisca birer kez bu sevinci yaşadı. Beşiktaş'ın bir golünü ise Hapoel Beer-Sheva ile oynanan ilk maçta William Soares kendi kalesine atmıştı.