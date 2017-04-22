Spor Toto Süper Lig'de 28'inci hafta dev derbiye sahne olacak. Zor günler geçiren Galatasaray ve Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte dev derbinin tüm detayları...

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in 28'inci haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bir asırdan fazla zamandır süren ezeli rekabette taraflar 385'nci kez maç yapacak. 2016 - 2017 sezonunu iyi geçiremeyen ezeli rakipler, birbirine üstünlük kurarak taraftarını teselli etmenin peşinde.

Galatasaray, ligde 27 haftada 49 puan toplayabildi ve Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 4'üncü sırada yer alıyor. Sezonun taraftar rekorunun kırılacağı tahmin edilen maçta, taraftarının itici gücünü arkasına alacak olan Galatasaray, 700 günlük derbi galibiyeti hasretine son vermek ve sıralamada Fenerbahçe'nin üstüne çıkmak istiyor.

Fenerbahçe'de de, durumlar pek farklı değil. Ligde Advocaat yönetiminde 27 maçta 50 puan toplayabilen Fenerbahçe lider Beşiktaş'ın 11, 2'nci Başakşehir'in 6 puan gerisinde 3'üncü sırada yer alıyor. Başakşehir'in hata yapmasını bekleyen Fenerbahçe'de hedef ligi ikinci bitirmek.

Ligin ikinci yarısında müthiş bir ivme yakalayan ve hızla yükselen trabzonspor tehlikesinden de uzakta kalmak isteyen Fenerbahçe, mutlak 3 puan almayı hedefliyor. Kritik Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 23 Nisan 2017 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

LİGDE 120'NCİ RANDEVU

Ezeli rakipler, yarın oynanacak mücadeleyle Süper Lig'de 120. kez karşılaşacaklar. Geride kalan 119 maçta sarı-lacivertlilerin 49-33'lük üstünlüğü bulunuyor. 37 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar da 116 gol kaydetti.



ASLAN EVİNDE NAMAĞLUP

Aslan, 2012 Nisan ayından bu yana ezeli rakibine evinde yenilmiyor. Cimbom, bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde oynanan 59 derbide ise Galatasaray 23, Fenerbahçe 14 galibiyet aldı. 22 karşılaşmada ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



FENERBAHÇE 4 MAÇTIR YENİLMİYOR

Fenerbahçe, son dört lig maçında Galatasaray'a karşı kaybetmiyor. Sarı-lacivertliler, 3'ünü evinde oynadığı bu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Kanarya, rakibine karşı en uzun yenilmezlik serisini Kasım 2008-Mart 2011 arasında 6 maçla yakalamıştı.

GALATASARAY CEPHESİ

GALATASARAY, KÖTÜ GEÇEN SEZONU UNUTTURMAK İSTİYOR

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan Galatasaray, ikinci sıradaki Medipol Başakşehir ile farkın açılmasının ardından Şampiyonlar Ligi hayalinin uzağında kaldı. Ligde 3 karşılaşmadan 1 tek galibiyet çıkaran sarı-kırmızılılar, 2 kez de mağlup oldu. Fenerbahçe'yi yenerek ligi sarı-lacivertlilerin üzerinde tamamlamak isteyen Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet.

EVİNDE 32 GOL ATTI

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan 27 haftada rakip fileleri 50 kez havalandırırken, 32 kez de kalesini gole kapatamadı. Sarı-kırmızılılar, attığı 50 golün 32'sini TT Arena'da kaydetti. Deplasmana göre evinde daha ofansif gözüken Aslan'ın derbideki kozu gol yollarındaki etkinliği olacak.



SINIRDAKİLER

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde cezalı futbolcu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca sakatlığı devam eden defans oyuncusu Serdar Aziz dışında eksik oyuncu yok. Nigel De Jong, Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Josue Fenerbahçe maçında sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynanacak Bursaspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY DERBİLERDE GALİBİYETİ UNUTTU

Galatasaray, TT Arena'daki derbi galibiyetini 700 gün önce Beşiktaş'ı 2-0 yenerek aldı.

Galatasaray'ın son zamanlarda derbi maçlardaki performansı taraftarını üzüyor. Sarı-kırmızılılar, TT Arena'da uzun zamandır derbi kazanamıyor. Bu sezon iyi bir performans sergileyemeyen Galatasaray, yarın Fenerbahçe'yi yenip, taraftarlarını sevindirmek istiyor.

HOLLANDALILAR KADROYA DÖNÜYOR

Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor'un son haftalarda tercih etmediği Hollandalı Wesley Sneijder ve Nigel de Jong'a derbi maçta görev vermesi bekleniyor.

Hırvat teknik adamın, aynı şekilde son maçlarda oynatmadığı Sabri Sarıoğlu ile Medipol Başakşehir maçında yedek soyundurduğu Lukas Podolski'nin de derbide ilk 11'de yer alması öngörülüyor.

Sarı-kırmızılı takımda uzun süreli sakatlığı bulunan Serdar Aziz dışında eksik bulunmuyor.



3 MAÇTIR KAZANAMIYOR



Galatasaray, TT Arena'da Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı derbilerde en son galibiyeti 24 Mart 2015'te oynanan maçta aldı. Siyah-beyazlılar ile karşılaşan sarı-kırmızılılar, mücadeleden 2-0 galip ayrılıp, o sezon sonunda 4. yıldızı kazanmıştı. Bu maçtan sonra 1 kez Fenerbahçe, 2 kez Beşiktaş ile mücadele eden Galatasaray, siyah-beyazlılara iki maçta da mağlup oldu. Sarı-lacivertliler ile de berabere kaldı. Söz konusu maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

2014-2015



Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 0

20115-2016 Spor Toto Süper Lig



Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

2016-2017 Spor Toto Süper Lig



Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1

ÖZBEK: TUDOR SENEYE DE BİZİMLE OLACAK

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, A Spor’da katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulundu. Gelecek sezonun planlarının şimdiden yapılmaya başlandığını ve bir sportif direktör getirmeyi planladıklarını ifade eden Özbek, “Transferlerde verim alamadığımız isimler oldu. Hatalarımızdan gereken dersleri çıkardık. Önümüzdeki yıl daha dikkatli olacağız. İyi takım kurmak çok para harcamak anlamına gelmez” dedi. Cimbom’un 4-0 kaybettiği M.Başakşehir maçında Sneijder ve Podolski’yi ilk 11’de sahaya sürmediği için eleştirilen teknik direktör İgor Tudor hakkında da konuşan başkan, “Tudor genç ve başarıya aç bir hoca... G.Saray’ı uzun süre başarıya götürecek birisi... Sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar devam ediyor. Seneye de bizimle olacak” ifadeleriyle Hırvat hocanın arkasında durdu.

"DERBİ ÇOK ÖNEMLİ"

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’la arasının nasıl olduğu sorulan Dursun Özbek, “Benim kimseye karşı bir önyargım yok. Birbirimizle barışık olup, örnek teşkil etmeliyiz” dedi. TT Arena’da yarın ağırlayacakları F.Bahçe maçına 40 binden fazla taraftar beklediğinin de altını çizen başkan Özbek, “Bizim için ikincilik büyük önem taşıyor. Bu yüzden kalan 7 maçımızı da kazanmak istiyoruz. Derbi de buna dahil” şeklinde konuştu.

TUDOR'UN İLK DERBİSİ

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, sarı-kırmızılıların başında Fenerbahçe ilk Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak.

Galatasaray'ın yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacağı karşılaşmada Teknik Direktör Igor Tudor, ikinci kez derbi heyecanı yaşayacak. İlk derbisine TT Arena'da Beşiktaş karşısında çıkan Tudor, mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı. Hırvat çalıştırıcı, ayrıca Galatasaray'ın başında ilk Fenerbahçe maçına da TT Arena'da seyircisinin önünde çıkacak.

Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde 30 Kasım 2016'da Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşılaşan Tudor, mücadeleden 5-0 mağlup ayrılmıştı.

UNUTULAN SABRİ 11’E DÖNÜYOR

G.Saray’da formaya hasret kalan Sabri Sarıoğlu’nun F.Bahçe maçında ilk 11’de oynaması bekleniyor. M.Başakşehir maçında kadroya dahi alınmayan tecrübeli futbolcuya teknik direktör İgor Tudor tarafından idmanlarda as kadroda görev verilmesi kendisini bile şaşırtırken yine deneyimli isimlerden Hakan Balta’nın da dev maçta şans bulmasının seçenekler arasında olduğu öğrenildi. Öte yandan dünkü çalışmada istekli bir görüntü sergileyen Sabri’nin röveşatası takım arkadaşlarından büyük alkış alırken Sarı- Kırmızılılar, bu akşam yapacağı antrenmanın ardından kampa girecek

GALATASARAY, DERBİ ÖNCESİ TEK YÜREK OLDU

Galatasaray, Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi Florya'da yemekte bir araya geldi.

23 Nisan Pazar günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de katılımıyla Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik heyet, futbolcular ve tüm çalışanların katıldığı bir yemek organize edildi. Yemek sonrası futbolcular bir araya gelerek galibiyet sözü verdi.

ÖZBEK: İYİ SKORLA SAHAFAN AYRILACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Oldukça keyifli geçen yemekte Başkan Dursun Özbek; futbolculardan Selçuk İnan, Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Bruma ve Ahmet Çalık kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, tüm takıma seslenerek, "Hepinize iyi şanslar diliyorum. İyi skorla sahadan ayrılacağımıza inanıyorum. Allah muvaffak etsin" dedi.



SELÇUK İNAN: TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE KAZANACAĞIZ

Galatasaray Kaptanı Selçuk İnan, "Fenerbahçe ile maçlarımız her zaman olduğu gibi zorlu oluyor. Tüm ülkenin beklediği bir maç. İyi hazırlanıp iyi çalışıyoruz. İnşallah taraftarımızın desteğiyle maçı kazanacağız" şeklinde görüş belirtirken Fernando Muslera "Biz hep birbirimize destek veren bir grubuz. Önemli bir maçımız var. Burada önemli, güzel bir organizasyonla bir araya geldik. Derbilerin havası farklı olur. Bu önemli derbide taraftarımıza çok ihtiyacımız var. İlk dakikadan son ana kadar onların desteğini hissetmek istiyoruz. Onların desteğiyle kendimizi daha iyi hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

SABRİ SARIOĞLU: KAZANMAKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK



Sarı-kırmızılı takımda, Fenerbahçe derbilerinde en çok forma giyen futbolcu olan Sabri Sarıoğlu, "Fenerbahçe maçları hep heyecan ve rekabet dolu. Amacımız taraftarımızın coşkulu desteğiyle maçı kazanıp ligi en üst sıralarda tamamlamak. Zor maç olacak ama çok iyi çalışıyoruz. Oynayan oynamayan hepimiz bir olarak maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka bir şey düşünmüyoruz. Böyle yemekler aile bütünlüğünü perçinliyor. Zaten bunu tesiste ve dışarıda yapıyoruz" diye konuştu.



BRUMA: TARAFTAR BİZİM OLMAZSA OLMAZIMIZ



Portekizli genç yıldız Bruma ise, "Böyle bir organizasyon bize ekstra bir motivasyon veriyor. Takım ve arkadaşlık ruhuyla maça hazırlanıyoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazımız. Pazar günü onların vereceği destekle umarım kazanırız" dedi.



İlk kez Fenerbahçe derbisi heyecanı yaşayacak olan Ahmet Çalık da, "Bu maçı kazanıp taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah sahadan alnımızın akıyla çıkacağız. Derbiler her zaman farklı oluyor. Önceden televizyondan izliyordum şimdi bu anlara tanıklık edeceğim" sözleriyle derbi öncesi görüşlerini belirtti.

SNEİJDER, FENERBAHÇE'Yİ SEVİYOR

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 6 lig maçında 3 gol atıp 1 de asist yaptı. Hollandalı yıldız, eğer yarınki karşılaşmada 1 gol daha atarsa Fenerbahçe'ye karşı en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Avrupa kupalarına katılma yolunda mutlak kazanması gereken bir maça çıkacak olan sarı-kırmızılıların en büyük kozu ise Wesley Sneijder. 32 yaşındaki futbolcu, son haftalarda gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefi olsa da Fenerbahçe karşılaşmalarındaki istatistikleriyle takımın vazgeçilmezleri arasındaki yerini alıyor.



SNEİJDER, FENERBAHÇE'NİN KORKULU RÜYASI

Wesley Sneijder, Fenerbahçe'ye karşı oyandığı 6 lig maçında sergilediği 3 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Aslan'ın, Sneijder'in doğrudan katkısı olmadan Fenerbahçe ağlarına gönderdiği son gol, 12 Mayıs 2013'te Burak Yılmaz'ın attığı penaltı golüydü.



GALATASARAY TARİHİNE GEÇECEK

Wesley Sneijder, yarınki derbiye her zamankinden daha farklı hazırlandı. Hollandalı futbolcu, eğer Fenerbahçe'ye 1 gol daha atarsa, adını sarı-kırmızılıların tarihine yazdırmayı başaracak. 32 yaşındaki orta saha, yarın oynanacak derbide 1 gol daha atıp sarı-lacivertlilere karşı gol sayısını 4'e çıkarırsa Mirza Sejdic'i geride bırakarak Kanarya'ya ligde en çok gol atan Galatasaraylı yabancı futbolcu unvanını elde edecek.

EREN, YASİN VE BRUMA GOLLERİN YARISINDAN FAZLASINI ATTI

Galatasaray'da Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Bruma, bu sezon takımlarının ligde attığı gollerin yarısından fazlasını kaydetti.

Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Bruma, sarı-kırmızılı takımın ligdeki 27 golüne imza attı.

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı Eren Derdiyok, 10 golle takımının en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli oyuncularından Yasin Öztekin de 9 kez ağları havalandırırken, Portekizli yıldız futbolcu Bruma ise 8 gol atma başarısı gösterdi.

GALATASARAY'DA DİĞER GOLLERİ ATANLAR

Galatasaray'da Eren Derdiyok, Yasin Öztekin ve Bruma'dan sonra skora en fazla katkıyı Lukas Podolski ve Selçuk İnan yaptı.

Podolski ve Selçuk İnan, bu sezon altışar kez topu filelere gönderdi.

Sarı-kırmızılı takımda Wesley Sneijder, Sinan Gümüş ve Semih Kaya ikişer gol atarken, Josue Pesqueira, Nigel de Jong, Garry Rodrigues ile Sabri Sarıoğlu da birer kez ağları havalandırdı.

Galatasaray'ın hanesine yazılan bir golü ise Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta Lamine Gassama kendi kalesine attı.

FENERBAHÇE CEPHESİ

HOLLANDALILAR İLK 11'E YAKIN

Fenerbahçe'de forma giyen 3 Hollandalı futbolcu da ilk 11'de forma giymeye yakın gözüküyor.

Sarı-lacivertlilerde Van Persie, Lens ile Van der Wiel, ligde son oynanan Akhisar Belediyespor maçında ilk 11'de forma giyip 90'ar dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'nin en büyük gol umutları ise Van Persie ile Lens olacak. Son haftalarda çıkış yakalayan ve ilk 11'deki formasını sağlamlaştıran Van Persie, sezonun ilk yarısında Galatasaray derbisinde takımına galibiyeti getirmişti. Tecrübeli forvet, sarı-lacivertlilerin Kadıköy'de Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçta golleri atan isim olmuştu.

Fenerbahçe'nin bir diğer Hollandalı hücumcusu Lens ise sarı-lacivertlilerin en formda ismi durumunda bulunuyor. Lens, Süper Lig'de attığı 4 golün yanı sıra yaptığı asistlerle de derbi öncesi sarı-lacivertli taraftarların en güvendiği isim konumunda yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin sağ beki Van der Wiel de son haftalarda gösterdiği performansla beğeni topladı. Tecrübeli futbolcu, Şener Özbayraklı'dan formayı alarak son 3 lig maçında 11'de görev yaptı.

DEV DERBİLERİN GOLCÜSÜ VAN PERSİE

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Van Persie, bu sezon sarı-lacivertlilerin derbilerde attığı 3 gole de imza koydu.

Geçen sezon sarı-lacivertlilere gelen 33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla şu ana dek 8 derbiye çıktı. Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı dörder kez mücadele eden Van Persie, özellikle bu sezonki derbilere damga vurdu.

Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 2 gol atan Van Persie, ligde Beşiktaş'la 0-0 biten derbide ise tabelayı değiştiremedi. Van Persie, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'a, Vodafone Arena'da ilk yenilgisini tattıran isim oldu. Van Persie, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı maçtaki tek gole imza atmayı başardı.

Fenerbahçe kariyerinde 8 derbide 4 golü bulunan Hollandalı futbolcu, geçen sezon da Süper Lig'de Beşiktaş filelerini havalandırmıştı.

KADIKÖYDEKİ DERBİNİN GOLLERİ VAN PERSİE'DEN

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde Kadıköy'de oynanan ilk maçın golleri Robin van Persie'den geldi.

Hollandalı futbolcu, 2-0 galip geldikleri karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın ağlarını havalandıran isim oldu.

Robin van Persie, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı 1-0 yendikleri maçta da attığı golle takımına galibiyeti getirmişti.

VAN PERSİE VE SOW'DAN 16 GOL

Fenerbahçe'nin bu sezon Süper Lig'deki en skorer isimleri Moussa Sow ve Robin van Persie oldu.

Senegalli futbolcu Sow, bu sezon attığı 9 golle sarı-lacivertli takım adına ligde en fazla gol atan isim olarak öne çıktı.

Hollandalı futbolcu Van Persie de takımı adına bu sezon ligde 7 kez topu ağlarla buluşturdu.

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Lens, Chahechouhe ile sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernandao ise bu sezon dörder gol kaydetti.

Sarı-lacivertli ekipte bu sezon Emmanuel Emenike, Josef de Souza ve Ozan Tufan üçer, İsmail Köybaşı ve Martin Skrtel ikişer, Simon Kjaer ve Alper Potuk da birer kez topu ağlara gönderdi.

SON ANTRENMAN BUGÜN

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, pas organizasyonlarının yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip, bugün yapacağı idmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE'DE TAKIMI MOTİVE ETME GÖREVİ VOLKAN DEMİREL'İN

Fenerbahçe’de belki de uzun bir aradan sonra ilk kez bir Galatasaray derbisi öncesinde günleri sakin geçiriyor... Camianın tamamının erkek basketbol takımının maçlarına odaklanması nedeniyle önemli maça takımı motive etmek de kaptan Volkan Demirel’e kaldı.

Tecrübeli file bekçisi hafta başında arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda, “Derbi öncesi yazılı olmayan kurallar vardır. Bu hafta hepinizden fedakarlık bekliyorum. Samandıra’da daha çok vakit geçirelim. Kendimizi derbiye verelim” demişti. Tecrübeli file bekçisinin bu çağrısı diğer oyuncular tarafından da karşılık buldu.

Sarı- Lacivertli futbolcular dün öğlen idmanına erken geldiler ve bir arada oldular. Çalışma sonrasında da akşam saatlerine kadar Samandıra’da kalıp derbiyi konuştular. Futbolcular bugün akşam yapılacak son çalışma için de öğlen saatlerinde Samandıra’ya gidip maça motive olmaya çalışacaklar.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde erken kamp havasına giren Fenerbahçeli futbolcular zaman zaman birebir zaman zaman da topluca derbiyi konuşuyorlar. Bu konuşmaların çoğunluğu da taktiksel anlamda neler yapılacağı şeklinde gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra TT Arena’da kendilerini bekleyen atmosfer konusunda da birbirlerine uyarılarda bulunuyorlar.

DERBİ ÖNCESİ BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABER

Fenerbahçe, Galatasaray’la oynayacağı lig maçının hazırlıklarını Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sakatlığını atlatan Simon Kjaer’in antrenmanın tamamında yer alması teknik heyeti sevindirdi. Tedavilere rağmen iyileşemeyen Van der Wiel ise dünkü idmana da katılmadı.

FENERBAHÇE'DE FUTBOLCULAR YÖNETİMİ BEKLİYOR

Süper Lig’de zirve yarışına havlu atıp lig ikinciliğiyle Şampiyonlar Ligi şansını yakalamak isteyen Fenerbahçe’de Galatasaray derbisi öncesinde sessiz bir bekleyiş var. Daha önceki derbilere nazaran şampiyonluk şansının iki takım için de yok olması nedeniyle ortam son derece sessiz ve sakin. Öyle ki şu ana kadar Fenerbahçe yönetiminden kimse Samandıra’ya gitmedi. Atina’dan mutlu dönen yöneticilerin Galatasaray derbisinin bugünkü son çalışması için Samandıra’ya gitmeleri bekleniyor.

DERBİNİN HAKEMİ AYDINUS'UN İSTATİSTİKLERİ

DEV DERBİ AYDINUS'UN

Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği 8 Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde 3 kez sarı-lacivertliler, 2 kez de sarı-kırmızılılar gülen taraf oldu. 3 maçta ise rakipler yenişemedi.

Süper Lig'in 28. haftasında TT Arena'da oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçını Fırat Aydınus'un yöneteceği açıklandı. Bu dev derbide Aydınus'un yardımcılıklarını Serkan Ok ve Aleks Taşçıoğlu yapacak.



24'ÜNCÜ DERBİSİ

Fırat Aydınus, 2004-2005 sezonunda ilk derbisini Beşiktaş - Fenerbahçe karşılaşmasıyla yaşadı. Bu maçla birlikte toplam 23 derbi mücadelesi yönetti. Deneyimli hakem, bu hafta TT Arena'daki maçla birlikte kariyerindeki 24. derbiyi yönetecek.



FENERBAHÇE KAZANIYOR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi heyecanını Fırat Aydınus, ilk kez 2007-2008 sezonunda Ülker Stadyumu'nda yaşadı. Bu maçta sarı-lacivertliler, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Aydınus, iki takım arasında bugüne kadar 8 mücadelede düdük çaldı. Bu maçlarda 2 kez sarı-kırmızılılar sahadan galip ayrılırken, 3 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 3 mücadeleden ise kazanan taraf çıkmadı.



7 KIRMIZI, 40 SARI KART ÇIKARDI

Aydınus, yönettiği Fenerbahçe - Galatasaray derbilerinde 7 kez kırmızı, 40 kez de sarı kart çıkarttı. 43 yaşındaki hakem, Galatasaray'a 3 kırmızı, 21 sarı kart gösterirken, Fenerbahçe'ye ise 4 kırmızı, 19 da sarı kart çıkardı.

Fırat Aydınus'un bugüne kadar yönettiği derbiler şöyle:



2004-2005

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 0



2005-2006

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2

Beşiktaş: - Galatasaray: 2



2006-2007

Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0

Beşiktaş: 0 - Fenerbahçe: 1

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 2



2007-2008

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0



2008-2009

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0



2009-2010

Beşiktaş: 3 - Fenerbahçe: 0

Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 1



2010-2011

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2



2011-2012

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 2

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

Galatasaray: 3 - Beşiktaş: 2

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 0



2013-2014

Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 3



2014-2015

Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 0



2015-2016

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 1

DERBİ YORUMLARI

AHMET ÇAKAR'DAN DERBİ YORUMU

GALATASARAY-FENERBAHÇE derbisini BİP uygulamasında yer alan 10 Numara Muhabbet kanalında değerlendiren Ahmet Çakar "Fenerbahçe daha kuvvetli ama ev sahibi avantajı Galatasaray'da" dedi.

23 Nisan'da oynanacak deribinin her iki takım için de çok önemi olduğunu belirten Çakar; "Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenemezse kesinlikle 3'üncü olamaz. Ama maçı Galatasaraykazanırsa da 3'üncülüğü garantiler. Artı Tudor zevahiri kurtarır, Başkan Özbek de biraz nefes alır. Galatasaray camiası baya mutlu olur. Fenerbahçe yenilirse ne olur; büyük kaos devam eder fakat şu andaki kuvvet dengelerine baktığım vakit Fenerbahçe, Galatasaray'dan daha iyi gözüküyor. Ama ev sahibi avantajı Galatasaray'da olacak" şeklinde konuştu.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN HIRS DOLU BİR MAÇ OLUR"

Galatasaray-Fenerbahçe maçlarının her zaman stres dolu ve zor maçlar olduğunu da belirten Çakar, akıllı telefonlardaki bip uygulaması içinde yer alan "10 Numara Muhabbet" kanalındaki konuşmalarını şöyle sürdürdü: "Galatasaray-Fenerbahçe maçları şartları ne olursa olsun, puan tablosu nasıl olursa olsun maçlar inanılmaz gergin, hırs dolu, motivasyonu korkunç dereceli yüksek karşılaşmalar olur. 80 yaşındaki eski futbolcuları toplasan , Galatasaray'da , Fenerbahçe'de oynamış adamları toplasan, halı sahada maç yaptırsan yine gergin geçer. "



"İKİ TAKIMIN RENKLERİNDEN DOLAYI O İNANILMAZ GİZLİ REZERV ENERJİ AÇIĞA ÇIKAR"



"Renklerinden dolayı o inanılmaz gizli rezerv enerji açığa çıkar. O yüzden takımlardaki huzursuzluk ne olursa olsun bence bu maç hırs dolu olacak. Catır, çutur bir maç bekliyorum. Galatasaray günü kurtarma peşinde olacak, prestiji kurtaralım diye düşenecek. Fenerbahçe ise "Bizim ölümüz bile sizi yener" demek için hem de 3.'üncülük için oynayacak. Yani kim kazanırsa rahatlar, kaybedende ise kaos artar.



Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki bu seçim arası 2 takıma da yaradı: Birlikte çalışmak ve derbiye hazır olmak için ilaç gibi oldu. Milli maç arası değil referandum arası, milli maç oynamadılar, 2 gün izin yapsalar toplamda 10 gün birlikte çalışacaksın, yorgunluk da olmayacak"

'DERBİ KRALI' DEV MAÇI YORUMLADI

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından olan ve sarı-lacivertli ekipte kısa bir dönem teknik direktörlük de yapan Turhan Sofuoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin zevkli geçeceğini düşünmediğini söyledi.

Turhan Sofuoğlu, yaptığı açıklamada, ligde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin şampiyonluk hedefinden koptuğunu belirterek, "Moral ve motivasyonları düşük. Ancak bu derbiler Galatasaray ve Fenerbahçe için çok önemlidir. Bence iki takım için bu senenin en önemli maçı olacak." dedi.

Derbide iki takımın da öncelikle kaybetmemek için sahaya çıkacağını ifade eden Sofuoğlu, "Derbide ortada bir maç geçer. Zevkli bir karşılaşma olacağını düşünmüyorum. İki takım da önce yenilmemek için çabalayacak. Çünkü tepkilerin artmasını istemeyeceklerdir. Sonra dengeyi sağlayan kazanmak için fırsat arayacaktır." diye konuştu.

İki takım futbolcularının ligde son haftalarda ortaya koyduğu performansla ilgili olarak tecrübeli teknik adam, "Bu sıralar, derbide ön plana çıkabilecek oyuncu her iki takımda da yok. Fenerbahçe'de Jeremain Lens, Galatasaray'da ise Bruma dışında bu potansiyeli olan futbolcu görünmüyor." ifadesini kullandı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon beklentilerin altında kalan performansına ilişkin Sofuoğlu, "Bir yerde hata var ki sonuçlar böyle geliyor. Tabii kulüplerin içinde olmadığımız için bilemiyoruz. İki takım da Türkiye'nin iftiharı. Çok iyi futbolcular gelmiş, çok başarılı sonuçlar alınmış, şampiyonluklar kazanılmış. Demek ki tercihlerde sıkıntı olmuş ki şimdi istenilen sonuçlar alınamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'DE TEK HEDEF ŞAMPİYONLUKTUR"

Fenerbahçe'nin 103 golle lig şampiyonluğuna ulaştığı 1988-1989 sezonunda 100. golü atarak tarihe geçen Turhan Sofuoğlu, sarı-lacivertli kulüpte şampiyonluk dışındaki hiçbir derecenin başarı olmadığını vurguladı.

Son dönemde taraftar tepkilerinin ön plana çıkması konusunda Sofuoğlu, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluktur. Şampiyonluk hedefinden uzaklaşıldığında da doğal olarak taraftarlar hayal kırıklığı yaşar. Bu sene de o yıllardan biri gibi görünüyor. Lig bitmedi ama hedeften kopuldu. Taraftarın da bu nedenle bir küskünlüğü var. Ancak burası Fenerbahçe. En yakın zamanda toparlanır inşallah. Bu durum, Galatasaray kötü gittiğinde, Beşiktaş kötü gittiğinde de aynı olur. Başarı geldiğinde herkes alkışlar. Başarısız olunduğunda tepki oluşur."

"YURT DIŞINA AÇILMAYI KONUŞMALIYIZ"

Türkiye Futbol Federasyonunda 15 Yaş Altı Milli Takımı Antrenörlüğü görevini sürdüren Turhan Sofuoğlu, Spor Toto Süper Lig'deki yabancı sayısından ziyade, yerli oyuncuların yurt dışına nasıl açılabileceği konusuna öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Süper Lig'in bir geçiş döneminde olduğuna dikkati çeken Sofuoğlu, "Özellikle yabancı oyuncu konusunda bir geçiş sürecindeyiz. Kısa vadede çok değerli oyuncular geldi ancak daha çok da deneme yanılma yöntemiyle gidildi. Yeteneği sınırlı yabancı oyuncular alındı. Avrupa'da takımlarımızın rekabete dahil olmasını istiyorsak, yabancı sınırlamasını konuşmaktan ziyade, altyapılarımızın güçlendirilmesini, yerli oyuncuların yurt dışına açılmasını desteklemeliyiz." şeklinde görüş belirtti.

"DERBİ KRALI" ÜNVANI İLE ANILMIŞTI

Fenerbahçe'de 1999-2000'de 16. haftadaki Beşiktaş derbisi öncesi teknik direktör Zdenek Zeman'ın istifasının ardından görev alan Turhan Sofuoğlu, sezon sonuna kadar 19 lig maçında takımın başında bulunmuştu.

Sarı-lacivertli takım bu süreçte, Beşiktaş (2-1 ve 3-1) ve Galatasaray (1-0) ile yaptığı 3 maçı da kazanınca, Sofuoğlu "Derbi Kralı" unvanıyla anılmıştı.