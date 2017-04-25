PFDK'dan Başakşehir'e ceza yağdı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından konuk ekip futbolcularının dahil olduğu olayları değerlendirdi.
PFDK, Volkan Babacan'a 'basın mensubuna yönelik olarak sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle 1, Ufuk Ceylan ve Yalçın Ayhan'a ise 'basın mensubuna yönelik saldırı' nedeniyle 5'er maç men cezası verdi.
Takımın kaptanı Emre Belözoğlu ise 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle 50 bin TL para cezası aldı.
Volkan Babacan, cezasını Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın 20.45'te oynanacak yarı final ilk karşılaşmasında çekecek. Tecrübeli file bekçisi, Süper Lig'in 29. haftasındaki kritik Beşiktaş maçında ise sahada olacak.
Yalçın Ayhan ve Ufuk Ceylan ise; Beşiktaş, Antalyaspor, Gençerbirliği; Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecekler.