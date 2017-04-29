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Bayern Münih - Wolfsburg
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Bayern 5. kez şampiyon!

Bundesliga'da Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, karşılaşmayı 6-0 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti

29 Nisan 2017 Cumartesi, 21:39:48 Güncelleme: 21:58:29

Mario Gomez'in formasını giydiği Wolfsburg'a konuk olan Bayern Münih, deplasmanda rakibine gol olup yağdı!

Bavyera ekibine galibiyeti getiren goller, 19'uncu dakikada David Alaba, 36 ve 45'inci dakikalarda Robert Lewandowski, 66'ncı dakikada Arjen Robben, 80'inci dakikada Thomas Müller ve 85'inci dakikada Joshua Kimmich'ten geldi.

En yakın takipçisi RB Leipzig'in 10 puan önünde bulunan Bayern Münih, üst üste beşinci kez şampiyonluğa ulaşarak kupa sayısını 27'ye yükseltti.

Wolfsburg'ta Luiz Gustavo, 78'inci dakikada kırmızı kart gördü. Brezilyalı oyuncu, Bundesliga'daki sekizinci kırmızı kartını görerek Jens Nowotny ile birlikte lig tarihinin en çok kırmızı kart gören oyuncusu olarak tarihe geçti.

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