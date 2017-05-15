Mesut Bakkal: "Oyuncularım övgüyü hak ediyor"

Kayserispor Teknik Direktörü Bakkal, Kadir Has Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserispor'un futbolcu kalitesinin istediği zaman ligde her takımı yenebilecek kapasitede olduğunu belirten Bakkal, "Üç haftada alınan 9 puan var, tabii önemli. Oyuncularıma da teşekkür ettim. Ben geldikten itibaren bana gösterdikleri saygı, taktik anlayış, ortaya koydukları performansla övgüyü hak ediyorlar." diye konuştu.

Yöneticilerin, teknik kadronun, taraftarın kenetlenmesiyle ortaya konulan sinerjiyle başarı elde edildiğini ifade eden Bakkal, şunları kaydetti:

"Son maçta o kadar çok istedim ki ligin bitmesini, çünkü hem Aytemiz Alanyaspor hem de Trabzonspor maçında aldığımız galibiyetler bu maçı aldığımız takdirde bir anlam taşıyacaktı, ligi bitirecekti, öylede oldu, kazandık. Son üç maçı iyi oynayıp hak ederek kazandık. Bu beni daha mutlu etti. Birebir konuşmalarımızda, ikili ilişkilerimizde bu kadar çabuk cevap veren bir takımla çalışmadım, desem yeridir. Çünkü çok kısa sürede birbirimizi çok iyi anladık. Şu bir gerçek, Kayserispor'da oynayan oynamayan oyuncuların hepsinin bir kalitesi var. Devre arası yapılan transferler takıma inanılmaz güç katmış. Benden önce 4 mağlubiyet, 2 beraberliği erteleme olarak görüyorum. Ben geldikten sonra neler yapabileceklerini de anlatınca hem kulüp hem oyuncular için iyi oldu."

Her zaman kazanmayı seven bir teknik direktör olduğunu vurgulayan Bakkal, "Bu böyle de olacak. İyi bir takımız, oyuncular birbirinden keyif alıyorlar, keyifle çalışıyorlar. Zaten baktığımızda da buradaki güzellikler başka kulüpte yok. Bu konuda yönetime de teşekkür ediyorum. Yönetim gece gündüz demeden gayret etti, oyuncularımızın ödemelerini hiç aksatmadılar. Böyle olunca da birbirimize inandık, kenetlendik, istedik; istemenin de önüne geçtik, iman ettik ve oldu." şeklinde görüş belirtti.

ANTRENMAN

Sarı-kırmızılı takım, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Adanaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Futbolcular koşu ve ısınmanın ardından ayak voleybolu oynadı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.