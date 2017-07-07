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Yalçın Ayhan
FUTBOL

Yalçın Ayhan Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig'in yeni takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Başakşehir'le yolları ayrılan Yalçın Ayhan'ı transfer etti

07 Temmuz 2017 Cuma, 20:27:00 Güncelleme: 21:50:04

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor, geçen sezon Medipol Başakşehir'in formasını giyen defans oyuncusu Yalçın Ayhan'ı renklerine bağladı.

Sarı-siyahlı takımın sportif direktörü Ali Ravcı, yaptığı açıklamada, transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli futbolcuyla 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını belirtti.

Önemli bir oyuncuyu renklerine kattıklarını aktaran Ravcı, "Her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum. Yalçın Ayhan, takımımıza önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum." dedi.

 

  • Yalçın Ayhan
  • Yalçın Ayhan Yeni Malatyaspor transfer
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