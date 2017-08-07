Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili flaş gelişme

Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı aldığı maçta yaşanan olaylardan sonra İçişleri Bakanlığı önemli kararlar aldı. Seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi.
İçişleri Bakanlığı, "Çarşamba günü İl Spor Güvenlik Kurulları toplanacak. Ek güvenlik kararlarının alınması karar bağlanacak. Statlarda özel güvenliğe polis ve jandarma takviyesi yapılacak." açıklamasını yaptı.
Ayrıntılar birazdan...
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YORUMLAR 6
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Misafir 14 dakika öncetff yine Beşiktaş'ın yanına Demirören yine şampiyon yapacak00
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Misafir 14 dakika önceBu millet macami gidiyor, adam bogazlamayami? Suclular bulunmaz ve gereken caydirici cezalar veilmez ise, bu sene lig maclarini unutun...00
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Misafir 17 dakika önceboş işler00