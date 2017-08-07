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FUTBOL

Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili flaş karar

Olaylı Beşiktaş-Konyaspor maçıyla ilgili müfettiş görevlendirildi

07 Ağustos 2017 Pazartesi, 11:48:33 Güncelleme: 12:05:52

Konyaspor'un Beşiktaş'ı 2-1 yenerek Süper Kupa'yı aldığı maçta yaşanan olaylardan sonra İçişleri Bakanlığı önemli kararlar aldı. Seyircilerin sahaya inmesi ve yasak maddelerin sahaya sokulmasını araştırmak üzere müfettiş heyeti görevlendirildi. 

İçişleri Bakanlığı, "Çarşamba günü İl Spor Güvenlik Kurulları toplanacak. Ek güvenlik kararlarının alınması karar bağlanacak. Statlarda özel güvenliğe polis ve jandarma takviyesi yapılacak." açıklamasını yaptı.

Ayrıntılar birazdan...

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YORUMLAR 6
  • Misafir 14 dakika önce
    tff yine Beşiktaş'ın yanına Demirören yine şampiyon yapacak
  • Misafir 14 dakika önce
    Bu millet macami gidiyor, adam bogazlamayami? Suclular bulunmaz ve gereken caydirici cezalar veilmez ise, bu sene lig maclarini unutun...
  • Misafir 17 dakika önce
    boş işler
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