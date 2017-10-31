Sporculara dövme uyarısı!

ABD’de yapılan bir araştırma, düzenli spor yapanların dövmeden uzak durması gerektiğini ortaya çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Michigan’daki Alma Üniversitesi’nin araştırmasına göre ter bezlerinin bulunduğu alt deriye işlenen mürekkebi yabancı madde olarak algılayan bağışıklık sistemi bölgeyi kuşatacak hücreler gönderip ter yollarını tıkıyor.