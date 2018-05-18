Sport Huancayo - Real Atletico Garcilaso sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Apertura heyecanı devam ediyor. Sport Huancayo, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Real Atletico Garcilaso takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 04:00. Sport Huancayo, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Real Atletico Garcilaso, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 177. İddaa'da Sport Huancayo kazanır 2.10, berabere biter 3.10, Real Atletico Garcilaso kazanır 2.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Sport Huancayo önceki hafta Real Atletico Garcilaso mücadelesinde 3-1 kazandı.

Real Atletico Garcilaso ise Sport Huancayo karşılaşmasında 3-1 yenildi.