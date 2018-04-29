Sporting Covilha - Academica karşılaşma önü

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Covilha, 29 Nisan 2018 Pazar günü Academica takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Sporting Covilha 43 puana sahip olarak 14. sırada yer alırken Academica 60 puanda ve 2. sırada. Sporting Covilha son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Academica, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 581 kodlu maçı oynayanlar; Sporting Covilha galibiyet oranı 3.20, beraberlik oranı 3.00, Academica galibiyet oranı 1.80.

Sporting Covilha son haftadaki Santa Clara müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Academica ise Sporting Lisbon-B maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sporting Covilha, 19 gol attı ve 15 gol yedi.

Academica, dış sahada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Academica 29 kez gol sevinci yaşadı, 20 kez topu ağlarında gördü.