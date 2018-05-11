Sporting Lisbon-B - Braga-B maçı öncesi rakamlar

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Sporting Lisbon-B, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Braga-B takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:15. Sporting Lisbon-B 39 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Braga-B 44 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Sporting Lisbon-B, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Braga-B son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 193 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sporting Lisbon-B kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Braga-B sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Sporting Lisbon-B önceki hafta Braga-B mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Braga-B ise Sporting Lisbon-B karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Sporting Lisbon-B, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Sporting Lisbon-B, kendi sahasında 26 gol attı, 27 gol yedi.

Braga-B ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Braga-B, 22 gol atarken 21 gol yedi.