UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında Sporting Lizbon ile Atletico Madrid, yarı final bileti için karşı karşıya geliyor...

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SPORTING LİZBON - ATLETICO MADRİD

STAT: Jose Alvalade

SAAT: 22:05

YAYIN: Tivibu Spor 2

HAKEM: Milorad Mazic (Sırbistan)

SPORTING LİZBON: Rui Patricio, Ristovski, Andre Pinto, Coates, Mathieu, Acuna, Battaglia, Bryan, Gelson Martins, B. Fernandes, Montero

TEKNİK DİREKTÖR: Jorge Jesus

ATLETICO MADRİD: Oblak, Juanfran, Savic, Godin, Lucas, Saul, Gabi, Vitolo, Koke, Griezmann, Costa

YEDEKLER: Werner, Vrsaljko, Gimenez, Thomas, Correa, Gameiro, Torres

TEKNİK DİREKTÖR: Diego Simeone

NASIL GELDİLER?



Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki grubunda 3. olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Atletico Madrid, son 32 turunda Astana'yla eşleşti. Deplasmandaki maçı 3-1 kazanan Portekiz ekibi, evinde Kazak rakibiyle 3-3 berabere kalsa da son 16 turuna yükselmeye hak kazandı.

Sporting, son 16 turunda Viktoria Plzen'e rakip oldu. Çek rakibini Jose Alvalade'de 2-0'lık skorla mağlup eden Sporting, deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen çeyrek finale yükseldi.

Devler Ligi'ndeki grubunu 3. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi'ne giden Atletico Madrid, son 32 turunda eşleştiği Kopenhag'ı deplasmanda 4-1 ve evinde 1-0'lık skorlarla eledi. Atletico, son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı da Madrid'de 3-0, Moskova'da da 5-1 yenerek turladı.

İKİ TAKIM DA SON HAFTALARDA ZORLANIYOR

Sporting Lizbon, son oynadığı 5 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen'e deplasmanda 2-1 mağlup olan Portekiz temsilcisi, 3 gün sonra evinde Rio Ave'yi 2-0 yendi. Braga'ya 1-0 ve Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında da Atletico Madrid'e 2-0 kaybeden Sporting, son olarak ligde oynadığı Paços Ferreira maçını 2-0'lık skorla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 5-1 mağlup eden Atletico Madrid, 3 gün sonra evinde Villarreal'e 2-1 yenildi. Daha sonra evinde Deportivo'yu 1-0, Sporting Lizbon'u da 2-0'lık skorlarla geçen İspanyol ekibi, son olarak Real Madrid'le oynadıkları derbide rakibiyle 1-1 berabere kaldı.