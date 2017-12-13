Spotify ve Çin merkezli Tencent Music'ten yapılan karşılıklı açıklamalara göre, iki firma birbirlerinin azınlık hisselerini satın alacaklar.

Anlaşmanın büyüklüğü ya da finansal detayları açıklanmazken, konuya yakın kaynaklar şirketlerin yüzde 10'ar hisse alacaklarına işaret ediyor.

Tencent Music'in çatı şirketi Tencent Holdings'in Spotify'dan ayrıca hisse satın alacağı belirtiliyor.

2008 yılında kurulan Spotify, dünya çapında 140 milyon kullanıcıya sahip ve bunların 60 milyonu ücretli üyeliklere sahip.

Henüz Çin pazarına girmemiş olan Spotify, dünyanın 61 ülkesinden kullanılabiliyor ve şirketin 2018 yılında halka arz edilmesi bekleniyor.

MIDiA araştırma şirketinden müzik endüstrisi analisti Mark Mulligan, Tencent ile Spotify arasında yakınlaşmayı ABD'li şirketin Çin pazarına özel bir strateji geliştirdiği şeklinde yorumluyor: "Halka arza doğru ilerleyen Spotify'ın yatırımcıları küresel bir oyuncu olduğuna ikna etmek için Çin'de var olması gerekiyor."

Çin'in en büyük internet şirketlerinden Tencent bünyesinde faaliyet gösteren Tencent Music Entertainment ise sahip olduğu dijital servisler QQ Music ve KuGou ile 450 milyondan fazla müzik sever kullanıcıya sahip.

Mulligan'a göre Tencent ile çalışmak Spotify'ın Çin pazarına daha rahat bir giriş yapmasını sağlayacak.

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