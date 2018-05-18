St Gallen - Lausanne Sports maçı istatistikleri

İsviçre Süper Lig heyecanı devam ediyor. St Gallen, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Lausanne Sports takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 20:00. Maç öncesi St Gallen 45 puanla 5. sırada, Lausanne Sports 32 puanla 10. sırada bulunuyor. St Gallen son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Lausanne Sports, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 271. İddaa'da St Gallen kazanır 1.45, berabere biter 3.60, Lausanne Sports kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

St Gallen son haftadaki Lugano müsabasında 0-2 yenildi.

Lausanne Sports ise Luzern maçında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet alan St Gallen, 28 gol attı ve 32 gol yedi.

Lausanne Sports ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lausanne Sports, 19 gol atarken 31 gol yedi.