St Truiden - Lokeren maçı ne zaman?

Belçika 1.Lig A Avrupa Ligi Play Off Grup B maçında St Truiden ile Lokeren, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 16 puanlı St Truiden 2. sırada bulunuyor, Lokeren 20 puana sahip ve 1. sırada. Ev sahibi St Truiden, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Lokeren, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 277 kodlu maçı oynayanlar; St Truiden galibiyet oranı 1.60, beraberlik oranı 3.20, Lokeren galibiyet oranı 3.75. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

St Truiden son hafta oynanan Club Brugge maçında 0-1 yenildi.

Lokeren, Zulte Waregem karşılaşmaında 0-2 yenildi.

St Truiden, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. St Truiden, kendi sahasında 13 gol attı, 6 gol yedi.

Lokeren, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lokeren, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.