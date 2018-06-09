Start Kristiansand - Stromsgodset sahaya çıkıyor

Norveç Eliteserien maçında Start Kristiansand ile Stromsgodset, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Start Kristiansand 7 puanla 15. sırada, Stromsgodset 12 puanla 12. sırada bulunuyor. Start Kristiansand, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Stromsgodset, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 295 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Start Kristiansand kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 3.30, Stromsgodset sahadan galip ayrılırsa 1.65 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Start Kristiansand önceki hafta Stabaek mücadelesinde 0-5 yenildi.

Stromsgodset ise Odd Grenland karşılaşmasında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Start Kristiansand, 7 gol attı ve 13 gol yedi.

Stromsgodset, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Stromsgodset 7 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.