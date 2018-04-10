HT Cumartesi'de stil sahibi olmak isteyen erkekler için ipuçları kaleme alındı. Erkekler modayla çok ilgilenmiyor gibi görünse de, onlar da şık olmak için çaba harcıyorlar. Oysa erkeğin şık görünmesini sağlayan kolay kurallar var. Mesela çorap ayakkabıyla mı uyumlu olmalı yoksa takım elbiseyle mi? Emin değilseniz, stil ipuçlarına göz atın. Modayla ilgilendiğiniz stilinizden anlaşılsın...

1. Terziniz olsun

En iyi mağazadan aldığınız takım elbise bile üzerinize tam oturmaz. Pantolonun boyunu kısaltmak, ceketin kollarını daraltmak gerekebilir. Takımın üzerinizde iyi durmasının sırrı, ölçülerinize göre olmasıdır. Bu nedenle, bir terziniz olmalı.

2. Klasik sneaker alın

Koşu ya da basketbol ayakkabılarınızı sadece spor yaparken giyin. Hafta sonu spor kıyafetlerin altına giymek için klasik bir sneaker alın. Bu model her kıyafetin altında çok şık ve cool durur. Bunları takım elbiseyle bile giyebilirsiniz.

3. Saate yatırım yapın

Erkeğin en önemli aksesuarı olan saat, kişiliğinin de aynasıdır. Mutlaka iyi bir saate yatırım yapın. Hem spor kıyafetlerle hem de takım elbiseyle kullanabileceğiniz çelik saat, akıllıca bir tercih olur.

4. Çorapla takım aynı renk olsun

Çorabı ayakkabıya göre değil takım elbisenin rengine göre seçin. Lacivert takımı siyah ayakkabıyla tamamlayacaksanız, lacivert çorap giyin. Takım açık renkse, çorap takımdan daha koyu ve ayakkabıdan daha açık tonda olmalı.

5. İnce kravat takın

Artık geniş, kalın kravatlara veda etmenin zamanı geldi. İnce kravat modelleri, modern ve sofistike tarzın simgesi oldu.

6. Cüzdanı inceltin

Şişkin, kalın cüzdanlar artık geride kaldı. Cüzdanınızı rahatlatın; gereksiz kartvizitleri, not kağıtlarını atın. Hatta kredi kartlarınız için kendinize ince, şık bir kart cüzdanı alın.

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7. Smokinle doğru papyonu takın

İki kuralı unutmayın: Birincisi, papyonu sivri yaka smokinle, kravatı ise iki ucu eşit yakalarla kombinleyin. İkincisi, kravatınız mutlaka takımın kumaşına uygun olsun. Örneğin saten takım giyiyorsanız, kravatınızın da saten olmalı. Klas bir görünüm için siyah kravattan şaşmayın.

8. Kahverengi ayakkabı giyin

Siyah kıyafeti siyah ayakkabıyla kombinlemek kolaydır, ama kahverengi daha dikkat çekici görünür ve tarz yaratır. Kahverengi ayakkabı haki, lacivert ve gri renk takımlarla mükemmel durur. Koyu kahverengi, açık tonlara göre daha kullanışlıdır.

9. Paça şeklini doğru seçin

Düz kesim, modern bir takım tercih ettiyseniz, pantolonun paçasını sakın kıvırmayın. Ama klasik tarzdan vazgeçemiyorsanız ve pilili modelleri seviyorsanız, duble paça yaptırabilirsiniz.

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10. Atleti hatırlayın

Keten veya ince kumaşlı beyaz gömlek giyecekseniz, içinize atlet giymeyin. Ama tüyleriniz çoksa ve bu görüntüden rahatsız oluyorsanız, içinize bisiklet yaka atlet giyin. V yaka atletin çizgileri gömleğinizin içinden görünebilir, bu da hoş durmaz