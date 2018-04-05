Stoltenberg: NATO yeni bir soğuk savaş istemiyor

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın agresif politikalarının bir istikrarsızlık unsuru olduğunu belirterek, "Yeni bir Soğuk Savaş ve yeni bir silah yarışı istemiyoruz." dedi.
Stoltenberg, resmi temaslarda bulunmak üzere Kanada'nın başkenti Ottawa'ya geldi.
Ziyareti, NATO'nun kuruluşunun 69'uncu yıl dönümüne rastlayan Stoltenberg, Ottawa Üniversitesine bağlı Uluslararası Politika Çalışmaları Merkezinin düzenlediği konferansta değerlendirmelerde bulundu.
NATO'nun değişen durumlara uyum sağlayabildiği için en başarılı askeri ittifak olduğunu ve Soğuk Savaş'ın tek kurşun atılmadan kazanıldığını ifade eden Stoltenberg, uluslararası gelişmelerin NATO'nun gerekliliğini ortaya koyduğuna değinerek buna Afganistan'ı örnek gösterdi.
Stoltenberg, 2014 yılından itibaren Rusya'nın agresif bir tutum aldığını dile getirerek, Kırım'ın işgali ve ilhakının yaşandığını hatırlattı.
Terör örgütü DEAŞ'ın Irak ve Suriye'deki eylemlerinin NATO'nun güney sınırında ortaya çıktığını kaydeden Stoltenberg, bu durumun NATO üyesi Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı.
Jens Stoltenberg, Kanada dahil birçok ülkenin NATO çerçevesinde savunma harcamasını artırdığını, bunun da memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyledi.
Gerilimler azaldığında savunma harcamalarının da azaldığını ancak belirsizlikler ve istikrarsızlıkların arttığı bir ortamda savunma harcamalarının mecburen arttığını ifade eden Stoltenberg, NATO'nun bir savunma ittifakı olduğunu anımsattı. Stoltenberg, istikrarsızlığı ve tehditleri durdurmanın ancak engelleme ile mümkün olabileceğine değinerek, aksi takdirde Kırım gibi yeni krizlerin ortaya çıkabileceği yönünde uyarı yaptı.
"DEAŞ HALA BİR TEHDİT"
Konferansın sonunda soruları yanıtlayan Stoltenberg, istikrarsızlıklara karşı daha iyi bir istihbarat toplama sistemine sahip olunması gerektiğini anlattı.
DEAŞ'ın hala bir tehdit unsuru olduğuna dikkati çeken Stoltenberg, "NATO sınırındaki ülkeler ve diğer müttefiklerin mücadelesi olmasaydı DEAŞ, Bağdat'ı alabilirdi." dedi.
Stoltenberg, Rusya'nın agresif politikalarının ve nükleer silahların yayılmasının diğer bir potansiyel istikrarsızlık unsuru olduğuna işaret etti.
NATO'nun sadece bazı sorunlarda devreye girebileceğini, örneğin Yemen gibi konularda doğrudan müdahil olamayacağını aktaran Genel Sekreter, NATO'nun Suriye'de bulunmadığını ancak DEAŞ karşıtı koalisyondaki müttefiklere belirli ölçüde yardımcı olduğunu bildirdi.
"RUSYA, NATO'NUN KARARLILIĞINI VE BİRLİĞİNİ HEDEF ALIYOR"
Konferansın ardından Kanada Federal Parlamentosuna geçerek ittifak üyesi ülkelerin Kanada büyükelçileri ve parlamenterlerin yer aldığı toplantıda konuşan Stoltenberg, daha sonra katılımcılardan Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal ile bir süre sohbet etti.
Kanada Genel Valisi Julie Payette ile görüşen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, temaslarının ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.
Trudeau basın toplantısında, Rusya'yı sergilediği "gayrimeşru ve yasa dışı" eylemler için bazı sonuçlarla karşılaşacağı konusunda uyardı.
Rusya'nın, dünya sahnesindeki saldırganlıklarından dolayı gerçek sonuçlarla karşılaşacağını ifade eden Trudeau, Rus propagandacıların Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland'i sosyal medya aracılığıyla itibarsızlaştırmaya çalıştığını dile getirdi.
Başbakan Trudeau, ülkesinin NATO misyonlarına verdiği destekleri hatırlatarak, buna devam ettiklerini sözlerine ekledi.
Genel Sekreter Stoltenberg de Rusya'nın "NATO'nun kararlılığını ve birliğini hafife aldığını" savundu.
Rusya'nın Kırım'ı işgal ve ilhak etmesinin, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana NATO'nun en büyük konuşlandırmasını tetiklediğini, ittifak üyelerinin Doğu Avrupa'ya daha fazla güç gönderdiğini söyleyen Stoltenberg, "Yeni bir Soğuk Savaş ve yeni bir silah yarışı istemiyoruz." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.