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Kültür-Sanat

Stranger Things fragmanı için "Dönence" kullanıldı

İkinci sezonuna kısa bir süre kalan Stranger Things dizisinin Barış Manço’lu fragmanı görücüye çıktı

25 Ekim 2017 Çarşamba, 14:30:36

Netflix Türkiye, 2. sezonuna kısa bir süre kalan Stranger Things dizisi için Barış Manço'lu bir fragman yayınladı.

"Duyuyorum. Görüyorum. Biliyorum. Dünya alt üst oluyor. 27 Ekim'i bekle, geliyorum." cümleleriyle paylaşılan Stranger Things'in yeni sezon fragmanı Twitter ve Facebook üzerinden izleyicileriyle buluştu.

Online dizi platformunun Barış Manço’nun Dönence şarkısını kullanarak, Türk izleyiciyi kendine çekmeyi hedeflediği yorumlandı.

​Yeni dönemin efsane yapımları içinde yer alan dizi, konusuyla dikkat çekiyor. Yazar Stephen King'in E.T ve Elm Sokağı'nda Kabus gibi 80'lerin diğer bilim kurgu ve korku klasiklerine saygı duruşunda bulunan Stranger Things, ilk sezonunda ufak bir kasabada yaşanan bir kaybolma hikâyesini konu alıyor.

Stranger Things, oyuncu kadrosunda David Harbour, Finn Wolfhard ve Winona Ryder gibi ünlü isimleri barındırıyor. 

İlk sezonda, 12 yaşında bir kızın kaybolması üzerine gelişen dizi, korkutucu doğaüstü olayların ortaya çıkmasıyla izleyiciyi içine çekmeyi başardı.

Stranger Things ikinci sezonu 27 Ekim’de yayınlanacak.

STRANGER THİNGS'İN 2. SEZONU 27 EKİM'DE BAŞLIYOR
Netflix'in sevilen bilim kurgu dizisi Stranger Things'in 2. sezon yayın tarihi yaklaşırken, Netflix Türkiye dizinin 2. sezon fragmanıyla bir sürpriz yaptı! Retro bir havada bilim kurgu olan dizinin 2. sezon yayın tarihi artık kapıda. 27 Ekim'de Netflix abonelerinin tüm sezonu izleyebileceği dizinin, 2. sezonu ile ilgili Netflix Türkiye'nin resmi Twitter hesabından bir fragman yayınlandı.

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