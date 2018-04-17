Türkiye, dış kaynak olan doğalgazdan elektrik üretiminde tarihi bir dönemden geçiyor. Önceki yıllarda yüzde 50’lere kadar ulaşan doğalgazın elektrik üretimindeki payı, bu ay içinde rekor düzeyde düştü, yüzde 25’e kadar geriledi.

Doğalgazın yerini yerli ve yenilenebilir kaynaklar su ve linyit doldurdu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) resmi verilerine göre 2 Nisan’da doğalgazdan 196 milyon kilovatsaat, barajlardan 166 milyon kilovatsaat, linyitten 116 milyon kilovatsaat, ithal kömürden 107 milyon kilovatsaat, akarsulardan 100 milyon kilovatsaat, rüzgârdan 42 milyon kilovatsaat elektrik üretildi. Günlük elektrik üretiminde doğalgazın payı yüzde 25 olarak kayıtlara geçti.

Gazete Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, barajların yüzde 21, akarsuların yüzde 13, linyitin yüzde 15, ithal kömürün yüzde 14, rüzgârın yüzde 5 oldu. İzleyen günlerde de doğalgazın payı yüzde 25-30 aralığında seyretti.

BİRİM MALİYETİNİ DÜŞÜRDÜ

Enerji sektörü uzmanları, HABERTÜRK’e bu gelişmenin elektrik fiyatlarına etkisini değerlendirdi. Uzmanlar, “Gazdan elektrik üretimi suya ve yerli kömüre göre daha pahalı.

1 Nisan’da gaza yapılan yüzde 10’a yakın zamla doğalgazdan birim elektrik üretim maliyeti daha da arttı. Nisan ayında gazın payının düşmesi, buna karşılık su ve kömürün payının artması ortalama birim elektrik üretim maliyetinin ciddi biçimde düşmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Uzmanlar, devletin sahip olduğu barajlardan bir birim elektriğin en fazla 4 kuruşa üretildiğini belirterek, “Doğalgaz santrallarında sadece gaz maliyeti her birim elektrik için 22-23 kuruş düzeyindedir. Bu tutar, işletme ve diğer maliyetleri de eklerseniz daha da artar” diye konuştu

YAĞIŞ OLMAZSA MİKTAR DÜŞER

TEİAŞ’ın verilerine göre bu yıl ocak ayında 4.7 milyar metreküp, şubatta 4 milyar metreküp, martta 8 milyar metreküp, nisan ayının ilk 10 gününde de 2.4 milyar metreküp su geldi.

1 Ocak ile 10 Nisan arasında uzun yıllar ortalamasına göre gelen su miktarı 25.4 milyar metreküp iken, 2018 yılının aynı döneminde 19.1 milyar metreküp su geldi. Uzmanlar “Yeni bir yağış olmaması halinde gelecek su miktarı düşebilir” dedi.

ALMANYA VAZGEÇİLMEZ BİR ORTAK

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Alman Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier, Berlin’deki ikili görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Bakan Albayrak, TürkiyeAlmanya ilişkilerinin birçok alanda olduğu gibi ekonomi alanında da çok önemli olduğuna işaret ederek, “Yaklaşık 40 milyar Euro’ya ulaşan ticaret hacmiyle, Türkiye’nin ithalatında 2’nci, ihracatında 1’inci ülke olması hasebiyle Almanya, Türkiye için vazgeçilemez çok önemli bir ortak ve partnerdir” dedi.

Alman Bakan Altmaier de ekonomi ve enerji alanında çeşitli projeleri görüştüklerini belirterek yakın çalışma kararı aldıklarını söyledi.