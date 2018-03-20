HT Magazin'den Serkan Öztürk'ün haberine göre, flaşların patlamasıyla neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı Suat Suna'nın yanında eşi Burcu Balkanlı ve arkadaşları vardı.



Dörtlü keyifli bir sohbete yelken açtı.

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