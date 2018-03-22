HT Magazin'de yer alan habere göre, iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ismin tercihi olan ünlü kuaför Şükrü Dudu, 2018 erkek saç trendlerini belirledi.



Styling’ini Mehmet Dudu’nun gerçekleştirdiği koleksiyonuyla sezona damgasını vurmaya hazırlanan Şükrü Dudu, şunları söyledi:



“2018 saç trendlerinde oldukça iddialı, çarpıcı ve cesur görünümler yer alıyor. Cool erkek saç modelleri arasında ilk sırada asimetrik kesimler var. Dalgalı kıvırcık saçlar da daha çok tercih ediliyor. Erkeklerde uzun ve renklendirilmiş saçları da görüyoruz.”



Şükrü Dudu, saçları şekillendirirken bu yıl taranmış, ıslak görünümün ön plana çıkacağını, kesimde ise cinsiyet, ten rengi gibi ayrımların yerini çekicilik ve mükemmelliğin alacağını açıkladı.

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