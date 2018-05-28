İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Biz, Türkiye’yi kimseye teslim etmedik Allah’ın izniyle. Ülkemizi teslim almaya çalışanlara karşı bu milletin, reyi ile sandıkta bize teslim ettiği namusu kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de." dedi.
Beşiktaş’ta seçim çalışmaları kapsamında vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye için güzel bir başlangıç olacağını söyledi.
Türkiye’de ve etrafındaki coğrafyada gelişen olaylarda istikrarsızlığı körükleyerek, kaosu hatta bazı yerlerde bazı komşularımıza savaşı körükleyerek Türkiye’yi hareket edemez, kıpırdayamaz bir hale getirmek isteyenlerin olduğunu belirten Soylu, "Seçim ne sağlıyor biliyor musunuz? Seçim Türkiye’nin tekrar kendi gücünü bulmasını, kuvvetini bulmasını, bu milletin sandığa attığı 50 gramlık oy pusulası ile beraber bu ülke benimdir ve bu ülkeyi sana karıştırtmam haykırışı ortaya koymasına sebebiyet veriyor." diye konuştu.
"BİZ TÜRKİYE'Yİ KİMSEYE TESLİM ETMEDİK"
"Vakit, Türkiye vaktidir" diyen Soylu, Türkiye’yi kimseye teslim etmediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Vakit zenginlik vaktidir, vakit, güçlü bir Türkiye vaktidir. Vakit, özgürlük vaktidir. Vakit, ayakları üzerinde duran, bütün dünyaya sözü, hüküm olan bir Türkiye vaktidir. Vakit, kendi otomobilini, uçağını yapma vaktidir. Vakit, bütün dünyaya güçlü ekonomisiyle ayakları üzerinde duran genç nüfusuyla beraber Türkiye’yi 21. yüzyılda dünya yıldızı, küresel bir yıldız yapma vaktidir. Biz hiçbir şey yapmadık, diyelim. Bırakın Marmaray’ı, bırakın Avrasya Tüneli, bırakın sağlık politikalarını, bırakın 81 ildeki üniversiteleri, bırakın bölünmüş yolları, bırakın barajları, hiçbir şey yapmadık, diyelim. Biz, öyle bir şey yaptık ki bu dünyada da öteki dünyada da gönlümüz huzur içerisindedir. Biz Türkiye’yi kimseye teslim etmedik Allah’ın izniyle. Ülkemizi teslim almaya çalışanlara karşı bu milletin reyi ile oyuyla sandıkta bize teslim ettiği namusu kimseye teslim etmedik, etmeyeceğiz de. Bunu bilmenizi istiyoruz."
Süleyman Soylu, 24 Haziran seçimlerinin, sadece bir iktidarın devamının veya bir iktidarın süresinin bitmesinin, millet tarafından tespit edileceği bir seçim olmadığını, bambaşka bir başlangıcın adı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
"Artık elbette bir taraftan güçlü bir parlamentonun, sürekli yürütmeyle beraber kavga eden, güçsüz olunca teslim olan, ahkam kesmeye çalışan bir parlamento değil, hükümetin kendi işini yapacağı bir taraftan da meclisin kendi işini yapacağı ve kimsenin kimsenin işine karışmayacağı ama bir taraftan da milletin her ikisinin de notunu ve çetelesini tutabileceği, zamanı geldiğinde de o konuda kendi takdirini kullanabileceği, yepyeni bir sisteme hep birlikte adım atıyoruz. Bir taraftan vesayetçilere bir taraftan nifakçılara fırsat bırakmayacak, yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bir taraftan bürokrasinin hantallığına teslim olmayacak, yepyeni bir sisteme adım atıyoruz. Bunu hep birlikte gerçekleştireceğiz."
Türkiye'nin, Suriye meselesinde ve terörle mücadele konusunda başka ülkelere karşı boynunu bükmediğini kaydeden Soylu, "Son bir yılda en az 6 defa yurt dışına çıktım. Şunu bir evladınız olarak, kardeşiniz olarak söylemek istiyorum. Allah şahittir. Ne terörle mücadelede ne düzensiz göç ve Suriye meselesinde ne de Türkiye’nin demokrasisinde şu boynum hiçbir zaman yere eğilmedi. Tam tersi karşımdaki diğer içişleri bakanlarına ben düzensiz göç ve Suriye meselesini anlattığımda, DEAŞ ile nasıl mücadele ettiğimizi anlattığımda, bir taraftan bütün bunlarla beraber PKK ve PYD konusunda nasıl iki taraflı oynadıklarını anlattığımda, nasıl bir taraftan biz FETÖ ile mücadele ederken, ülkemizi ele geçirmeye çalışan hain bir grupla biz mücadele ederken, Almanya’nın, Amerika’nın nasıl sahip çıktığını, diğerlerinin nasıl görmezlikten geldiklerini anlatmaya çalışırken, benim başım dikti. Ülkem adına ama onların boynu eğikti. Bunu, bu millet sayesinde yakaladık. 24 Haziran, memleketimin geleceği için bir karardır. Bu karar, milletimize aittir. Boynumuz da kıldan her zaman incedir." ifadelerini kullandı.
"BU ÜLKE, YENİ BİR REFERANDUMLA SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRDİ"
Beşiktaş’taki konuşmasının ardından esnafı ziyaret edip sohbet eden Soylu, daha sonra Ortaköy’de bir otelde taksi şoförleri ile sahurda bir araya geldi.
Burada konuşan Soylu, Türkiye’nin turizme olan yatkınlığı sebebiyle 2016-2017’ye göre şu an turist sayısında çok önemli bir artış sağlandığını söyledi.
İçişleri Bakanı Soylu, Avrupa’nın ve dünyanın bütün ülkelerinden Türkiye’ye ciddi bir turist akımı olduğunu kaydederek, "Oysa darbe olan, belirsizlik olan, kaotik olan bir ülkeye böyle bir talep olmaması lazım yapılan hesaplamaya göre. Bu neyle sağlandı biliyor musunuz? Bu da demokrasi ile sağlandı. Hemen referanduma gidildi, referandumda bu ülke, yepyeni bir değişimi ortaya koydu. Onlar Gezi olaylarını yaptılar biz üçüncü havalimanının temelini attık. Onlar 15 Temmuz darbe girişimini yaptılar. Bu ülke, yeni bir referandumla sistemini değiştirdi ve millet değiştirdi." dedi.
Türkiye’nin artık kendi insansız hava araçlarını ürettiğini anlatan Soylu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz Amerikan senatosundan İHA istedik, vermediler, İsrail’den İHA istedik verdiler bozuldu tamire gönderdik geri gönderdiler. Ne yapacaktık? Türkiye’de terörle mücadele için onların avucunun içine mi bakacaktık, bize ne kadar verirler ne kadar vermezler diye. 'Kötü komşu adamı mal sahibi yapar', derler. Allah’ımıza hamdolsun, onların inadına bizim mühendislerimiz, bizim evlatlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin nüfus cüzdanına sahip evlatlarımız, bugün yerli olan, milli olan bugün bizim terörün hakkından gelmemizi sağlayan insansız hava araçlarını yaptı. Biz bütün bunları gerçekleştirirken, özgürlük yolculuğumuzu, demokrasi yolculuğumuzu, ülkemizin zenginlik yolculuğunu gerçekleştirirken üzerimize çok abandılar. Burada sizin huzurunuzda büyük bir onurla söylemek isterim. Biz, Türkiye’yi ele geçirmek isteyenlere teslim etmedik. Ne yaptınız derlerse biz bunu teslim etmedik."
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