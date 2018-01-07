Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor'un Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde yaptığı kampta açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, sarı-kırmızılı takımdaki hedefinin Süper Lig'i ilk 8 içinde bitirmek olduğunu söyledi. İkinci yarı hazırlıklarının iyi başladığını aktaran Sumudica, "Elimizdeki imkanlar gayet iyi. Her şey yolunda." dedi.
Sarı-kırmızılı ekibin ilk yarıyı 30 puan ve averajla 5. sırada tamamladığını hatırlatan 46 yaşındaki teknik adam, "Kayserispor, geçen sezon çok zorlu bir dönemden geçti. Biz bir farklılık yarattık. Geçen sezon ilk yarıda 12 puan toplamışız. Şu an 30 puana sahibiz. İyi sonuçlar aldık. Her şey yolunda. Ligden düşme tehlikesini yaşamamız zor gözüküyor." diye konuştu.
Sumudica, "Her zaman hedeflerim doğrultusunda ilerliyorum. Kötüyü düşünmezseniz iyiye odaklanamazsınız. Her zaman en kötüsünü düşünerek yola çıktım. Hedeflerim var. Bunlardan biri, takımı ilk 8'e sokmaktı. Kayserispor'u ligde tutmak için gelmedim. Böyle bir hedefim olsaydı Romanya'da kalırdım. Benim hedefim tamamen farklıydı. Umarım hedeflerimi başarırım." ifadelerini kullandı.
"HOCA UYURSA FUTBOLCULAR DA UYUR"
Maçlarda yedek kulübesindeki agresif ve heyecanlı tavırlarıyla dikkati çeken Marius Sumudica, sadece evinde ailesinin yanında sakin kalabildiğini bildirdi.
"Benim felsefeme göre, eğer hoca yedek kulübesinde uyursa futbolcular da sahada uyur." diyen Sumudica, şunları kaydetti:
"Pozitif geçişlerimi ve agresifliğimi futbolcularıma yansıtmak istiyorum. O yüzden saha kenarında futbolcularıma olumlu bağırıyorum. Hiçbir zaman onlara kızmıyorum. Bu da benim yapımda olan bir şey. Sadece evimde, çocuklarımın yanında sakin olabiliyorum. Sahada, lig başladığında, antrenmanda her zaman agresifim. Bu agresiflik futbolcularıma olumlu yönde yansıyor."
"KALİTELİ OYUNCULARA SAHİBİM"
Devre arası transfer döneminde kadrosuna Brezilyalı orta saha William de Amorim'i katan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, kaliteli oyunculara sahip olduğunu bildirdi.
Sumudica, kadro istikrarından yana olduğunu vurgulayarak, "Kaliteli oyunculara sahibim. Transfer edeceğimiz iki oyuncu ile hedefimiz olan ilk 8 içinde kalacağımıza inanıyorum. Her sene 17 futbolcu alıp, 17 kişi göndererek yeni bir takım kurmaktan yana değilim. Bu sezon başarılı olan futbolcularımla gelecek sezon da devam etmek isterim. Oyuncularımın kalitesinden çok memnunum." değerlendirmesinde bulundu.
Rumen çalıştırıcı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Hak eden kazanacak. Benim hedefim ikinci yarıda 25 puan daha toplamak. Şampiyonluk yarışındaki diğer takımlar beni ilgilendirmiyor. Ben işime bakarım. Futbolcularımı hazırlar, sahaya sürerim." diye konuştu.
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