Sundsvall - Östersunds FK maçı rakamları

Sundsvall ve Östersunds FK, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsveç Allsvenskan maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. 12 puanlı Sundsvall 8. sırada bulunuyor, Östersunds FK 8 puana sahip ve 11. sırada. Ev sahibi Sundsvall, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Östersunds FK, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 223 kodlu maçı oynayanlar; Sundsvall galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.70, Östersunds FK galibiyet oranı 2.00. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Sundsvall son haftadaki Göteborg müsabasında 0-3 kazandı.

Östersunds FK ise Jönköpings Södra karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Sundsvall, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Sundsvall, kendi sahasında 8 gol attı, 3 gol yedi.

Östersunds FK ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Östersunds FK, 6 gol atarken 5 gol yedi.