Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonu tamamlandı. Şampiyonluğu Galatasaray elde ederken, takımın golcüsü Bafetimbi Gomis 29 golle gol kralı oldu. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil edecek. Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor ise Süper Lig'e veda etti.

2017-2018 Süper Lig'in 'en'leri ise şu şekilde:

-Lehine en çok penaltı verilen takımlar; Trabzonspor, Teleset Mobilya Akhisarspor, Göztepe, Osmanlıspor (8'er penaltı)

-Aleyhine en çok penaltı verilen takımlar; Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor (10'ar penaltı)

-En çok kırmızı kart gören takımlar; Teleset Mobilya Akhisarspor, Kayserispor (8'er kırmızı kart)

-En fazla sarı kart gören takım Kardemir Karabükspor (96 sarı kart)

-En az sarı kart gören takım Demir Grup Sivasspor (65 sarı kart)

-En az kırmızı kart gören takımlar; Osmanlıspor ve Evkur Yeni Malatyaspor (2'şer kırmızı kart)

-En çok gol atılan hafta 35 golle 5'nci hafta

-En az gol atılan hafta 18 golle 13'üncü hafta

-En çok kırımız kartın çıktığı hafta 9 kırmızı kartla 32'nci hafta

-En çok sarı kart çıkarılan hafta 52 sarı kartla 5'inci hafta

-En fazla gol atılan dakika 60 golle 90'ıncı dakika

-En az gol atılan dakika ise 95'inci dakika 1 gol

-İç sahada en çok kazanan takım Galatasaray (16 galibiyet)

-Dış sahada en çok kazanan takım Fenerbahçe (10 galibiyet)

-En çok gol atan takım Galatasaray (75 gol)

-En az gol atan takım Kardemir Karabükspor (20 gol)

-En az galibiyet alan takım Kardemir Karabükspor (3 galibiyet)

-En az gol yiyen takım Beşiktaş (33 gol)

-En golcü futbolcu Bafetimbi Gomis (29 gol)

-En golcü defans oyuncusu Medipol Başakşehir'den Alexandru Epureanu (6)

-En çok asist yapan oyuncu Edin Visca (15 asist)

-En fazla sarı kart gören oyuncu Andre Poko (14 sarı kart)

-En çok kırmızı kart gören oyuncu Dusko Tosic (3 kırmızı kart)

-En iyi hücum ikilisi Bafetimbi Gomis ve Garry Rodrigues (38 gol 16 asist)

-En çok sarı kart gösteren hakem Ali Palabıyık (116 sarı kart)

-En çok penaltı kararı veren hakem Ali Palabıyık (9 penaltı)

-En çok kırmızı kart veren hakem Fırat Aydınus (6 kırmızı kart)

-En çok penaltı kurtaran kaleci Beto (4 penaltı)

-En genç futbolcu Muhammed Emin Sarıkaya (Gençlerbirliği - Bursaspor maçında forma giydi 16 yıl 4 ay 15 gün)

-En fazla kalesini gole kapayan kaleci Fernando Muslera (13 maç)

-En çok kurtarış yapan kaleci Ramazan Köse (123 kurtarış)