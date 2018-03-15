2018 FIFA Dünya Kupası öncesi hazırlık maçlarında Mısır ve Hollanda ile karşılaşacak Portekiz Milli Takımı'nın aday kadrosunda Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ve Göztepe'den Beto'ya da yer verildi.

Portekiz Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Fernando Santos, Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Dünya Kupası öncesi bu ay oynayacakları iki hazırlık maçının 25 kişilik aday kadrosunu belirledi. Kadroya Beşiktaş'tan Ricardo Quaresma ile Göztepe'den Beto da çağrıldı.

Mısır ile 23 Mart, Hollanda ile 26 Mart'ta İsviçre'de karşılaşacak Portekiz'in aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Anthony Lopes (Olympique Lyon), Beto (Göztepe), Rui Patricio (Sporting Lizbon)

Defans: Bruno Alves (Rangers), Cedric Soares (Southampton), Fabio Coentrao (Sporting Lizbon), Joao Cancelo (Inter), Jose Fonte (Dalian Yifang), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Rolando (Olympique Marsilya), Ruben Dias (Benfica)

Orta saha: Adrien Silva (Leicester City), Andre Gomes (Barcelona), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Joao Mario (West Ham United), Joao Moutinho (Monaco), Manuel Fernandes (Lokomotiv Moskova), Ruben Neves (Wolverhampton Wanderers), William Carvalho (Sporting Lizbon)

Forvet: Andre Silva (Milan), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Gelson Martins (Sporting Lizbon), Gonçalo Guedes (Valencia), Ricardo Quaresma (Beşiktaş)